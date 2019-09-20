冀為世界播和諧善美種子　呂志和談呂志和獎：要有生命力

2015年9月宣布設立「呂志和獎」的時候，年屆86歲的嘉華國際主席呂志和在宣傳短片中表明，希望透過這個獎項，為推動世界文明出一份力。轉眼四年過去，「呂志和獎」頒授的對象遍及教育、醫療、農業科技、氣候環境等多個領域。今年的獲獎名單上月出爐，呂志和隨後接受《香港01》專訪，形容「呂志和獎」是一顆「和諧善美的種子」，期許它有助於應對時代變化的挑戰，為構建和美宜居的地球努力。

「呂志和獎」系列：

探索持續支援得獎者

呂志和希望呂獎可以是一顆「和諧善美的種子」。（資料圖片/盧翊銘攝）

現時全球已有不少國際性的大獎，在「呂志和獎」成立之前，香港亦有認受性頗高的「邵逸夫獎」，當2015年呂志和提出要成立以自己命名的獎項時，不少人都好奇它有什麼特別定位。呂志和透露，其實早在六、七年前，他已經萌生設立一個全球性獎項的想法。他認為，雖然世界上已經有不少國際性大獎，但還沒有以改善人類福祉為宗旨、宣揚全人類道德的獎項。他憶述，「『呂志和獎』剛剛宣布成立的時候，是很困難的，對於中國人來說比較新穎，好像跟在別人後面去做。」

2013年，呂志和成立了一支團隊，醞釀、探索設立這一獎項。經過兩年多的緊張籌備，2015年9月24日，「呂志和獎」面世，呂志和捐出市值20億港元的資產作為第一期資金，注入專事獎項持續發展和營運的呂志和獎有限公司，並宣布會在2016年首次頒發獎項，他當時表示，「創立『呂志和獎－世界文明獎』以向世界回贈一份禮物，我期望能為世人帶來福祉，創造仁愛美善的環境。」

2013年，呂志和成立了一支團隊，醞釀、探索設立這一獎項。經過兩年多的緊張籌備，2015年9月24日，「呂志和獎」面世，呂志和捐出市值20億港元的資產作為第一期資金，注入專事獎項持續發展和營運的呂志和獎有限公司，並宣布會在2016年首次頒發獎項，他當時表示，「創立『呂志和獎－世界文明獎』以向世界回贈一份禮物，我期望能為世人帶來福祉，創造仁愛美善的環境。」

2016年，「呂志和獎」舉辦第一屆頒獎典禮。四年過去，得獎者遍及教育、醫療、農業科技、氣候環境等多個領域。（資料圖片/羅君豪攝）

激勵世人共同促進世界文明

呂志和擁有龐大事業王國，多年來穩居香港富豪榜前列。接受傳媒採訪時，他都謙虛地表示自己只是有「小小成就」，想要回饋社會。他形容，「呂志和獎」是一顆種子，要激勵世人建構更加和諧的世界，促進世界文明。

這種想法與呂志和早年的經歷分不開。呂志和1929年生於廣東江門的富庶之家，年幼因躲避日本侵華戰爭，隨家人移居當時的英國殖民地香港。香港淪陷時，呂志和在12歲便不得不結束學業，與祖母一起在街邊販賣食物謀生。他自言，在戰亂中顛沛流離時見過人吃人的畫面，深知戰亂給人類社會帶來的傷害。

戰爭結束後，呂志和進入汽車零件公司當學徒，之後再涉足建材行業、酒店業、博彩業。他的事業經歷多次起伏，在財富不斷累積的同時，也深知人性的複雜。在2015年「呂志和獎」成立典禮上，他直指，「生態破壞、資源短缺、階級分化、社會矛盾激化、政治紛爭，甚至戰爭這些不和諧與危機，很多都是因為貪慾膨脹和人性道德淪喪所致。」

呂志和認為，物質即使再充裕，心靈如不富足，也難達致真正的安樂，「大家都爭做第一，心中總有雄心去消滅他人，社會就會不和諧。」他舉例道，人們總愛比較誰的戒指更大，但在他眼中，無論是大戒指還是戒指都可以很美，但因為人的攀比心態而起了分歧，「心靈滿足，小戒指也美。因為你的心靈美。」

他說，設立「呂志和獎」旨在嘉獎那些對推動人類文明有貢獻的人，讓大眾可以看到這些人或組織的努力，從而得到啟發，「我和專家、學者討論時，一直將這個當成目標來運行，沒有其他」。

呂志和認為，物質即使再充裕，心靈如不富足，也難達致真正的安樂.（盧翊銘攝）

提名開放 不受學科束縛

或許是因為這樣的人生哲學，「呂志和獎」從設立之初，就非着眼於個別學科的成就。「呂志和獎」包含三個類別：持續發展、人類福祉以及正能量，均是貫徹這個宗旨。乍看之下，這三個類別似乎有些抽象，因而主辦方也為每個獎項限定了關注領域，如2016年首屆的持續發展獎就着眼於世界糧食供應方面，希望得獎者可以推動糧食安全及可靠性；第二年則將關注領域改為預防氣候變化。

轉眼四年過去，「呂志和獎」得獎者遍及教育、醫療、農業科技、氣候環境等多個領域。在8月19日公布的今年得獎名單的記者會上，呂志和宣布，呂獎由今年起取消設置的關注領域，拓闊適合獲獎項的範圍，以吸引更多提名。記者會後，他接受專訪談及這一轉變，表示「甚感欣慰」，認為此舉可以「讓獎項所宣導的價值觀，在更廣大的範圍發揮影響力」。今年的頒獎禮將在下月舉行，每名得獎者可獲得2,000萬港元獎金。

香港中文大學前校長、「呂志和獎」獎項推薦委員會主席劉遵義認同「呂志和獎」開放的意義，他指出，諾貝爾獎除了和平獎之外，都是頒給科學家，邵逸夫獎亦是如此，相比之下，「『呂志和獎』最好的一個地方，便是得獎者不必要是學者，只要對世界文明有貢獻都可以獲得提名。這一點很值得敬佩，因為沒有一個獎可以這麼開放。」

「呂志和獎」董事會成員鄭慕智從呂獎設立之初就參與其中。回望呂獎初心，他說，「其實每一個得獎者在奮鬥時都遇到好大困難、好多失敗。我們就是希望透過這個獎，去推動、鼓舞大家，讓大家在生命困難時，可以加添動力。」

香港中文大學前校長、「呂志和獎」獎項推薦委員會主席劉遵義表示自己非常敬佩呂獎的開放性，呂獎不規限得獎者一定是科學家。（盧翊銘攝）

寄望下一代：寧靜致遠，和諧共享

從一個念頭到構建出一個表彰世界文明貢獻的國際大獎，呂志和感嘆，「曾經我覺得設立這個獎是很困難的，好像跟在別人後面一樣，是得到好多朋友的意見，才慢慢凝聚出來。」他細數獎項理事會的成員，包括全國政協副主席董建華、前美國國務卿賴斯（Condoleezza Rice）、前世界銀行行長沃爾芬森（James Wolfensohn），以及英國第104任坎特伯雷大主教兼劍橋大學默德林學院院長威廉斯（Rowan Douglas Williams），形容他們的支持令他有信心按照自己的方向去實踐，「一開始呂獎看上去是有些特別的，但現在看來，我覺得是根據世界環境的需要定出來，得獎者對世界的福祉、文明的繼續，是有幫助的。」

他希望「呂志和獎」倡導的精神能感染下一代。他表示，10月頒獎之後，期望中學生和大專生踴躍參加獲獎者的公開講座，直接和這些國際一線學者或領袖近距離接觸，期望年輕人可在得獎者的成功和奮鬥故事中得到啟發，在未來人生的路途上有更開放的胸懷和寬廣的眼光，把精力集中在益己惠民的事業上。

他用八個字寄語香港年輕人： 「寧靜致遠，和諧共享」，希望他們在追求理想時，亦加強文化認知、社會意識及公民責任等內在修養。他說：「面對自己的目標，自然要爭取，實事求是，除此以外，歡喜的心態也至關重要。如今飲食、醫療都有了好大的保障。青年人要心平氣和、彼此尊重、互諒互讓，大家就可以共享資源，共建一個和諧美好的世界。」

「呂志和獎」董事會成員鄭慕智認為呂獎可以為世界加添動力。（盧翊銘攝）