【呂志和獎】跳出局限　目光放遠　程珍細訴與呂獎一同成長之路

「人人都想做好事，但是看到（得獎者）途中的故事、波折、犧牲和達成的方法，並非人人可以做到的。」呂志和獎有限公司高級經理程珍解釋：「呂獎因而也不是頒獎後就完結了，我們會有跟進工作，令得獎者得到更大的認可、有更多的自信，進而持續發展。」

2019年8月19日，呂志和公布新一屆呂獎得獎者名單。（盧翊銘攝）

程珍另一身份是呂志和外孫女，自幼就是「人生勝利組」，在香港讀名校，中學畢業後到美國升讀大學……然而2008年畢業時，家人卻鼓勵她先到內地發展一段時間，而不是直接到外公的商業帝國任職。她用了五年時間，在北京一間市場諮詢公司擔任創意經理。回想這段「內闖」的經歷，香港的思維方式、西方的教育、內地的拼搏精神，程珍坦言這些碰撞令她產生了很多疑問，甚至現在仍然沒有找到答案，不過她並不急着去解答，「這就是一個向外、國際性的態度，和『呂志和獎』的態度是脗合的。」

程珍是呂志和的外孫女，2年多前加入呂獎團隊，她希望呂獎可以令得獎者得到更多認可，從而有更多自信，持續發展。（盧翊銘攝）

程珍兩年多前加入「呂志和獎有限公司」任高級經理，她憶述最初加入「呂志和獎」時，腦子裏只有一些概念，「國際性大獎」、「取諸於社會、用諸於社會」，但隨着率領團隊在世界各地觀察、學習，既開拓了個人的視野，也提升了自己的使命感。

程珍曾帶領團隊在美國、印度、新加坡等地考察，接觸許多非牟利組織。她提及去年接觸「呂志和獎之正能量獎」得獎者伯樂林教育基金會的經歷，說自己感受頗深。該組織成立之初只有兩個人，以提高印度的教育素質為目標。由社區擴展到全國，伯樂林教育基金會在二十多年間已經幫助超過100萬名兒童具有基本讀寫算能力。程珍讚賞這兩個創始人的使命感及領袖能力，亦從他們身上得到很多啟發。

她坦言，「呂志和獎」的歷史不長，而教育、環保、氣候都是需要長年投入才能看到成效，強調呂獎的一個特色是緊密聯繫得獎者，「我們一直探索如何幫助得獎者持續發展。」

程珍表示，接觸得獎者時得到很多啟發，是一個借鏡的過程，「獲獎者並不是一朝一夕就一呼百應的，最初的口號也未必清晰。但是他們有開放的思維，架構也很清楚，更知道借助外面政府、商界的力量去解決問題。」她希望「呂志和獎」同時可成為一個媒體的平台，獲獎者可以借助它來擴大影響力，「我們也希望用更有效的講故事方法，在社交平台上做得更加好。更重要的是，我希望呂獎有凝聚力，可以讓這些獲獎者和我們聚集到一起，大家一起去討論、交流，一起去做一些事情。」

帶領呂獎團隊兩年多，程珍希望透過社交平台的傳播，將呂獎的影響力擴大。（盧翊銘攝）

工作中感受外公思維方法

程珍坦言，自己原本只喜歡跑步、行山，鍾愛大自然，認為僅是一種個人興趣。但加入「呂志和獎」團隊後，她開始思考，三十年後還可以享受這些環境嗎？這層感悟，讓她跳出昔日局限，目光放得更遠：「這關乎政策工作、保育工作。」她又形容，除了個人修為提升，令她感恩的還有藉投身「呂志和獎」和外祖父有了工作上的接觸。體會對方如何思考、決定和處理事情，「公公非常實事求是，這一點很重要。他也鼓勵我多去和不同的人交流，分享自己的經歷，更要求我多聽別人的意見再做決定。這都給我上了很重要的一課。」￼程珍希望通過社交平台的傳播，增加得獎者影響力。