佛教醫院增40內科病床　翻新病房變「長者友善」防跌倒

香港佛教醫院翻新工程在今年4月竣工，該院計劃於今年第四季增設40張病床，合共有218張。翻修後的病房加入了「長者友善」元素，例如設置防滑地板和離床警報器，減低長者跌倒或發生意外的機會。

香港佛教醫院副醫院行政總監譚鉅富說，該院已預留空間，將來可再增加90張內科病床。（李恩慈攝）

香港佛教醫院翻新工程在今年4月竣工，該院現提供178張內科病床，計劃於今年第四季增設40張，望可紓緩伊利沙伯醫院的內科病床需求。香港佛教醫院副醫院行政總監譚鉅富說，該院已預留空間，將來可再增加90張內科病床，但暫未能提供確實時間。

佛教醫院亦會增設一間手術室，於今年第四季投入服務，提供每周5個手術節數，料每年可進行380宗手術。屆時，佛教醫院共有兩間手術室，主要處理住院期約3天的手術，譬如十字韌帶及軟骨撕裂，以及接收伊利沙伯醫院骨科病情穩定的病人。

另外，由於香港佛教醫院的內科住院病人以長者為主，翻修後的病房加入了「長者友善」元素。病房走廊設有兩邊扶手，地板以防滑加厚膠纖維製，使長者不易跌倒。病床前方均設置離床警報器，當行動不便的長者擅自離床，警報器便會發出聲響，以通知當值醫護人員。除此之外，院內超過一半病床為氣墊床，為長期臥床的長者分擔身體壓力，減少患上壓瘡的機會。院內設有3間獨立彌留病房，讓臨終的病人與家屬能較舒適地走向人生終結。