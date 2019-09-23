新界東醫院組跨部門「中風團隊」 　加快掃描診斷急救中風病人

中風指腦部缺血造成腦細胞死亡，在數小時內可帶來永久損傷，包括偏癱、視力衰退、失語、行走困難等等，令人聞之色變。威爾斯親王醫院一眾腦神經科、急症科、影像及放射科、內科等醫護人員深明中風對患者的影響可長達半生，故願意多走一步，組成「中風團隊」，在這10年間率先推行了24小時遠程中風溶栓治療服務及「通風報訊計劃」，透過跨團隊合作達致分秒必爭，盡快救治每一位中風患者。

威爾斯親王醫院一眾腦神經科、急症科、影像及放射科、內科等醫護人員組成「中風團隊」。（左起：威爾斯親王醫院內科及藥物治療部資深護師黃秀娟，威爾斯親王醫院名譽顧問醫生梁慧康，新界東醫院聯網統籌（影像及介入放射科）黃嘉德，威爾斯親王醫院急症室顧問醫生張冠豪）（李恩慈攝）

救護員向醫院「通風報訊」 加快治療

威爾斯親王醫院名譽顧問醫生梁慧康稱，中風患者平均每兩分鐘會有200萬個細胞死去，可為身體機能帶來不同程度的損害，因此必須加快治療流程。威院去年初開始推行「通風報訊計劃」，讓病人從接觸救護員的一刻便開始接受診治。梁解釋，救護員會在患者家中或救護車上作出初步中風診斷，同時向中風科醫護人員「通風報訊」，讓他們在患者到達前預先安排好治療配套，譬如清空電腦掃描設施，讓中風病人優先使用。

梁慧康說，這計劃不單講求醫院跨部門合作，更需培訓及教導救護員，加深他們對中風的了解。梁續指，以往患者由斷症到接受掃描，需要超過一小時；如今透過計劃，病人最快能於16分鐘內完成治療，進步相當明顯。

新界東聯網的三間醫院，包括威爾斯親王醫院、雅麗氏何妙齡那打素醫院及北區醫院由去年中開始推行此計劃。威爾斯親王醫院內科及藥物治療部資深護師黃秀娟透露，威院平均每日接到2至3個「通風報訊」電話，每月服務多達80名有關病人。

威爾斯親王醫院名譽顧問醫生梁慧康稱，中風患者平均每兩分鐘會有200萬個細胞死去，因此必須加快治療流程。（李恩慈攝）

遠程中風溶栓治療服務 休班醫生24小時候命

24小時遠程中風溶栓治療服務在2012年首次推行，今年推廣至全港的公立醫院。服務指腦神經科醫生在休班時間為中風患者作遙距斷症。當護士在沒有醫生當值的情況下接收到懷疑中風患者，會即場初步判斷患者是否合資格接受溶栓劑注射；如患者合資格，護士會透過平板電腦立即與醫生溝通，讓醫生從視像看見患者的眼晴、嘴巴及面部等，以及嘗試向患者問症，遙距診斷患者的中風情況及程度。除此之外，醫生會遙距聯絡患者的家人和查閱患者病歷，以便決定最精確的治療方案。

梁慧康說，醫生遙距診症不能比在場診症慢。「治療畀得啱，唔出事，係好大挑戰」，醫生需接受足夠培訓方可全面推行此服務。由於需要在下班時間隨時候命，梁認為醫生都是「憑使命感去做」，坦言當初花了不少心血嘗試改變醫院傳統的部門文化。

梁慧康又稱，服務的另一個「反傳統」亮點是，護士在非辦公時間成為第一線的治療者。黃秀娟稱，威院現時已培訓了16名護士作中風診斷。

威爾斯親王醫院內科及藥物治療部資深護師黃秀娟稱，威院現時已培訓了16位護士作中風診斷。（李恩慈攝）

「中風團隊」獲得醫管局今年度傑出團隊獎，梁慧康對此表示高興，但他坦言獎項本身對他的意義不大；反而當他看見患者能在短時間內重拾正常生活，便能為他帶來源源不絕的認同感與工作動力。「個分別係，有中風患者會半生行唔到；又有中風患者及時接受手術，一個星期之後，可以同個女開開心心咁去食早餐。」梁慧康說，只要醫護人員願意多走一步，便可換來病人下半生活動自如，覺得「非常值得」。