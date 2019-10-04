【禁蒙面法】周六多個公開考試延期　嶺大教大停課

反對修訂《逃犯條例》風波持續近四個月，政府今日宣布以緊急法訂立《禁蒙面法》，並將於周六（5日）0時0分起生效。入夜後，大批激進示威者在多區發起集會，其後演變為多區破壞。 本港多個公開考試將延期舉行，其中包括綜合招聘考試及基本法測試、海關督察招聘考試和香港助產士管理局考試等，以確保考生及相關員工安全；嶺南大學及教育大學亦宣布取消明日課堂。

香港海關亦宣布，受公眾活動影響，原定於明日（5日）下午1時45分至5時30分舉行的海關督察招聘考試（第二部份）將延期舉行。（資料圖片）

公務員事務局今日宣布，因應公眾活動，原定於周六舉行的綜合招聘考試及基本法測試將會改期，以確保考生及相關員工安全。另外，香港海關亦宣布，受公眾活動影響，原定於明日（5日）下午1時45分至5時30分舉行的海關督察招聘考試（第二部份）將延期舉行，考生可瀏覽香港海關網頁，查看有關延期考試的安排。

嶺南大學宣布取消明日課堂。（資料圖片）

港助產士管理局亦宣布，因應公眾活動，原定明日（5日）舉行的考試將會改期，管理局將會以電話或電郵通知受影響考生。

而嶺南大學於晚上宣布取消明日課堂，香港理工大學今日稍早亦宣布原訂明日舉行的「教育資訊日」，將會延期，稍後再在網頁公布最新詳情；浸大持續教育學院更宣佈今晚及明日的所有課堂及考試均會取消。教育大學亦表示，由於師生難以回校，故此周六所有課堂及考試取消。