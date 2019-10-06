【伊波拉病毒】疑染病患者血液覆檢　證實對病毒呈陰性反應

衞生防護中心上周五（4日）公布一宗疑似伊波拉病毒個案，54歲女病人從剛果回港後頭痛、暈眩、發燒、嘔吐和腹瀉。中心今日（6日）稱，已為病人安排血液覆檢，其血液樣本經檢測後證實對伊波拉病毒呈陰性反應。

衞生防護中心早前接獲一宗伊波拉病毒病懷疑個案的呈報，該名54歲女病人為香港人，曾於今年5月至9月到訪剛果民主共和國金沙薩，自昨日起出現頭痛、暈眩、發燒、嘔吐和腹瀉，同日到瑪嘉烈醫院急症室求醫，隨即入院接受隔離治療，情況穩定。她的同行人士和家居接觸者沒有出現病徵。

病人的血液樣本初步檢驗對伊波拉病毒呈陰性反應，由於世衞指引，病人需隔兩日再接受血液覆檢。衞生防護中心今日再公布，已為該病人安排血液覆檢，其血液樣本經檢測後證實對伊波拉病毒呈陰性反應。

根據衞生防護中心資料，埃博拉（伊波拉）病毒病是由感染埃博拉（伊波拉）病毒所致。潛伏期為2至21天。病人可能出現突發性發燒、極度虛弱、肌肉疼痛、頭痛和咽喉痛。隨後會出現嘔吐、腹瀉、皮疹、腎臟和肝臟功能受損，在某些情況下更會出現內出血和外出血。埃博拉(伊波拉)病毒病平均病死率約為50%。在以往疫情中出現的病死率從25%到90%不等。