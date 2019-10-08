【逃犯條例】「全月通」乘客排隊填表申索　港鐵：積極研究補償

反修例風波下，港鐵安排多次受到非議，成為激進示威針對對象之一，而多個港鐵站被破壞、近月更多次封站，甚至全線停駛，亦影響到一般乘客使用港鐵谷務。有部分購買了港鐵「全月通」月票的乘客表達不滿，批評購買月票後，卻無法乘坐列車，蒙受損失。港鐵今日（8日）回覆《香港01》表示，會積極研究如何提供補償安排。 雖然港鐵未公司安排，但今晚在西鐵元朗站所見，在近8時停止服務前，有「全月通」乘客在「票務查詢」表填寫申索要求。

大批「全月通」乘客在元朗站，於客務中心排隊填表申索。（勞敏儀攝）

港鐵表示，全月通是港鐵其中一項車費推廣活動，持有全月通的乘客，可在該月份內，無限次乘搭列車往來相關車站，條款及細則刊登於全月通的宣傳單張及港鐵網頁。

港鐵續指，由於大量車站近日持續受到破壞，影響列車服務，車站開放情況仍要視乎整體修復進度，會留意及評估對整月服務的影響，並積極研究如何持有全月通的乘客提供補償安排。

現時港鐵設5款全月通，即上水／烏溪沙–尖東全月通加強版、屯門－南昌全月通加強版、屯門－紅磡全月通加強版、東涌－南昌全月通加強版，以及東涌－香港全月通加強版。根據港鐵介紹，全月通除了可於有效月份內，無限次來往指定車站，亦可連接非指定車站，並享正價七五折。

有「全月通」乘客在「票務查詢」表格，提出申索。（勞敏儀攝） 30人元朗站填寫申索要求 今晚約8時，在西鐵元朗站客務中心外，有約30人隊查詢未能在月內用畢「全月通」，可否獲退款。由於人數眾多，港鐵職員指示乘客在「票務查詢」表上的「其他查詢」欄目中，先行填寫申索要求。

近月的示威，令港鐵成為被針對的對象。