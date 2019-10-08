消息：租置計劃復活在望　政府或推4萬伙　當年4萬元可買公屋

施政報告即將出爐，預料房屋及土地政策將是「重中之重」。據了解，政府曾探討重推讓公屋住戶可買下居住單位的「租者置其屋計劃」可行性，並與房委會探討。據悉，經討論後，政府傾向支持優先處理現時尚未出售的4萬伙租置屋邨單位，而非大規模恢復租置計劃。 消息指出，署方曾提出多個初步方案，包括再提供額外折扣或津貼等，但折扣率等詳細資料，會上則未有透露，上述建議當時仍未有定案。 目前樓價高企，停了近13年的租置，重推後售價如何，相信是現有住戶最關心。當年推行之初，折扣加折舊之後，有些小型單位低至4萬元就可買到，因此當時有人說笑，簽信用卡都已可「full pay」買樓。

房委會於90年代曾推出「租者置其屋」計劃，讓出租公屋的租戶可購置其租住的單位。（資料圖片／盧翊銘攝）

房屋署長應耀康於今年7月房委會公開例會上曾透露，現時本港共有39個租置屋邨，涉及約18萬個單位，當中約4萬個單位仍未賣出。他曾指出，房委會將研究如何加快出售餘下的4萬伙單位。

每年只收回千伙租置屋邨單位

據了解，在過去三年，當局每年只收回約千伙租置屋邨單位。按此推斷，料當局需耗時約40年，才能收回所有未賣出的單位，進度緩慢。據悉，政府曾探討重推租置計劃的可行性，並與房委會討論。消息透露，相比大規模恢復租置計劃，政府傾向優先處理現時尚未出售的4萬伙單位，並無意改變現行租置計劃的轉售限制。

據了解，政府曾探討重推租置計劃的可行性，並與房委會討論。（資料圖片）

擬提供額外折扣加快推售

根據現行租置計劃的規定，居於租置屋邨的租戶，若首年內購買單位可享全額「特別折扣優惠」（35%），在次年購買則可享有半額「特別折扣優惠」（17.5%）。若在租約生效後第三年購買，則不會享任何「特別折扣優惠」。

消息指出，署方曾提出多個初步方案，包括再提供額外折扣或津貼作誘因，鼓勵無意購買單位的租戶遷到其他屋邨，但署方當時未有透露詳細資料，包括折扣率、津貼金額等。

多人提倡重推租置

運輸及房屋局局長陳帆於去年12月間，曾在立法會表示，因混合業權產生的管理問題，政府無意重推租置計劃。

不過，自應耀康於7月表明，房委會將研究如何加快出售餘下的租置單位後，最近多個政黨及團體亦建議政府推出重推租置計劃。民建聯上月曾公布調查結果，稱有近9成公屋住戶支持重推計劃；公屋聯會亦曾提出六項建議，包括恢復「租者置其屋計劃」；而由前特首董建華牽頭成立的團結香港基金，亦建議重推租置計劃，並以市價25折定價。

董建華上任後推行 售價低至可碌卡「full pay」

首任特首董建華在1997年施政報告提出「在十年內，全港七成的家庭可以自置居所」的政策目標，租置計劃就是政策的兩大元素之一，另一項為八萬五建屋目標。房委會於同年12月推出租置計劃，折上折（折扣加折舊）之下，最便宜的可達市價12%，有較小的單位，售價低至約4萬元，當時坊間甚至打趣指，單位售價連信用卡信用限額都未必超過，市民可以直接碌卡「full pay」買樓。

不過由於樓價於亞洲金融風暴後大跌，政府於2002年推出「孫九招」，全面撤出房屋市場，其中一項包括終止租置計劃。自2005年8月推出最後一期後，就再沒有新的租置屋村。