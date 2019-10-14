【政策分析】施政報告傳重推租者置其屋　4萬蚊做業主不是夢？

《逃犯條例》相關爭議未息下，建制派人士近日紛紛為政府出謀獻策，以民生政策緩解政治紛爭。其中民建聯、前特首董建華牽頭的團結香港基金等，都提出政府應該重推租者置其屋（租置）計劃，讓公屋租戶自行購置單位，後者甚至建議新建公屋可買可租。據報，新一份施政報告有可能重推「租置」。 租置計劃本身正是董建華擔任特首時期推出的政策，容讓居民以較低的價格購買公屋單位，旨達到7成港人自置居所的目標，當時最便宜的公屋單位僅售4萬元。但後來政府政策方向大轉，不再介入房屋市場，實行數年後計劃便叫停。再加上租置實行下來會導致公屋業權「大兜亂」，隨著樓齡愈趨老化，產生大量管理、大維修等問題。即使社會一直有聲音要求重推租置，但都不得要領。而更大的問題是：公屋租戶本身的住屋問題本身就不逼切，政府若重推租置，政策目的又是甚麼？

+ 2

延伸閱讀：【逃犯條例】團結香港基金倡「港人組屋」 重推租置市價25折買樓

租置單位售價低至5位數 碌卡可直接「full pay」

回歸初期，當時整體社會風氣較傾向自由市場，認為政府作為全港最大業主，應「釋出公共資產價值」，讓公營房屋在市場自由流動。在這背景下，董建華在1997年施政報告提出「在十年內，全港七成的家庭可以自置居所」的政策目標，租置計劃就是政策的兩大元素之一（另一項為八萬五建屋目標）。

房委會於同年12月推出租置計劃，折上折（折扣加折舊）之下，最便宜的可達市價一成二，有較小的單位，售價低至約4萬元，幾乎可說是「執笠開倉大平賣」。當時坊間甚至打趣指，單位售價連信用卡信用限額都未必超過，市民可以直接碌卡「full pay」買樓。

計劃一共涉及39個屋邨約183,700個單位，都是在1982年至1994年間落成，如馬鞍山耀安邨、青衣長安邨、大埔富善邨等。截至2018年中，已賣出逾14萬個單位，認購率達7成多。

團結香港基金總幹事鄭李錦芬出席午餐會。基金早前建議重推租置等多項房策。

延伸閱讀：調查：八成七公屋居民支持重推「租者置其屋計劃」 民建聯倡重推

樓價大跌政府改變政策

租置政策的原意，是讓租住公屋人士以可負擔的價格自置居所，齊齊成為「有產階級」皆大歡喜。不過由於樓價於金融風暴後大跌，政府於2002年推出「孫九招」，叫停一系列公營房屋政策，其中一項包括終止租置計劃。自2005年8月推出最後一期後，就再沒有新的租置屋邨。

如果放諸今日，即使以現時樓價，已經不太可能出現當年數萬元即可做業主的「神話」，但以團結香港基金的建議，取市價二五折，售價仍然比外面的私樓、居屋甚至綠置居便宜得多，一個租置公屋單位隨時數十萬元就「有交易」。再加上，房委會和房協又不時會收緊公屋富戶政策，相信仍會有不少租戶會對租置感興趣。

根據民主黨今年4月至5月的調查，近六成公屋住戶表示會考慮購買自住的單位；民建聯7月作的調查，更指有近87%受訪者支持重推租置。

政府近年應對公屋租戶置業需求，曾推出綠置居。（資料圖片／李澤彤攝）

政府多次拒絕重推

自2009年前後樓價不斷上升，脫離大眾負擔能力，不同的政黨、民間團體早已多次建議政府重推租置計劃，如公屋聯會於2011年就提出此觀點。部分經濟學者如王于漸亦認為，重推租置可以讓更多人分享樓市升值，並增加市場二手單位供應云云。

不過政府官方的立場一直都是否定。2012年10月，時任運輸及房屋局局長張炳良回應時任議員陳婉嫻提問，指出重推租置會減少可編配的公屋數目，輪候公屋時間會更久；在混合業權下，房委會亦難以落實管理政策，因此政府沒有計劃重推。2013年的《長遠房屋策略》諮詢前，督導委員會亦提出上述論據，認為不應重推租置。

針對公屋居民的置業需求，政府會寧可將新建公屋整幢出售，變成資助出售房屋。2015年推出「綠置居」先導計劃、林鄭月娥上任後將綠置居恆常化，正正是採取公屋的建築水平、但用比居屋更大的折扣率（現為市價四二折），吸引公屋租戶購買。

近日香港街頭衝突連爆。（資料圖片/鄭子峰攝）

延伸閱讀：政府研重推租置計劃 短期內或將收回單位轉綠置居發售

公屋租戶本身就無住屋問題 重推租置真可平息民憤？

直至今年7月底，有傳媒引述消息指，政府為平息民憤，正研究重推租置計劃，望短期內幫助更多市民上車。據《香港01》了解，政府內部曾作相關討論，至今仍未有定案。不過明顯可見，政府過往的立場是完全不打算重推租置，但社會狀況一變化，就將一項早已否定的政策重新拿出來，很難不令人聯想是「病急亂投醫」。

當然，目前對重推租置最大渴求的，是一些正在租住公屋的戶主。然而，這些人本身已用極便宜的價錢租住公屋、住屋問題已經不大，由租住變置業，其實就是讓他們變成有產階級，兼且不用受富戶、寬敞戶等政策影響而已。先不論用民生政策去解決政治問題是否行得通－－即使假設行得通，到底這能否幫助對社會現狀最不滿的青年階層？

▼2018年施政報告重點▼