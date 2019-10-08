【禁蒙面法】港鐵帶傳媒視察車站　旺角有水漬　觀塘站仍留燒焦味

經審視修復工作的進度，並與警方及相關政府部門進行風險評估後，港鐵今日（8日）重開大部份車站，只有13個車站仍然關閉，相關鐵路線列車不停該11個車站；為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務將會提早於晚上8時結束。 港鐵晚上安排傳媒到港鐵旺角站視察車站損壞情況，旺角站不少閘機損毀，地上有水漬，有竹枝雨傘殘骸；而觀塘站造焚毀的客務中心仍一片燻黑，現場仍有濃烈燒焦味道。

多個港鐵站連日來遭受破壞，港鐵方面今晚安排記者到旺角站了解情況，當中多個廣告燈箱被毀。（張浩維攝）

旺角站地上有水漬 有竹枝雨傘殘骸

記者於旺角站現場所見，出口往大堂的通道樓層，兩旁角落留有雜物，包括政府垃圾桶、雨傘殘骸、木板、木竹等，廣告燈箱玻璃亦幾乎全數被毀，地上亦留有水漬，牆上亦有多處塗鴉。

大堂方面，部分圍欄玻璃損毀，以封帶標示及圍封，客户中心亦需遮蔽破損的玻璃窗，部分入閘機及八達通機則貼上告示，指受到破壞，需暫停服務，但港鐵大堂內的商店及銀行櫃員機未有任何損毀。

▼旺角站現場情況及直播重溫▼

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觀塘站客務中心仍一片燻黑

港鐵於晚上7時多，再帶記者到觀塘站視察，現場所見，損毁遠較旺角站嚴重，其中一個客務中心，留有遭焚燒痕跡，現場被燒至一片燻黑，玻璃窗全碎，天花電線亂墜，面目全非，現場留有清潔用品及雜誌等殘骸，亦散發濃烈燒焦味道。個別閉路電視亦被拆爛，入閘機顯示屏不能運作。

另外，有港鐵承辦商維修人員職員正於觀塘站APM出口位置進行進行捲閘加固工程，以防止被人隨意拉起闖入，此外，出口附近的廣告燈箱及電腦螢幕被毀，不能使用。

▼觀塘站現場情況及直播重溫▼

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▼早前港鐵損毀情況▼

旺角站出入口被人放火。（余睿菁攝）

港府在10月4日宣布訂立《禁蒙面法》後，加上社會問題一直未有平熄跡象，全港各區爆發連場激烈衝突。港鐵表示，港鐵自10月4日至7日持續遭暴力示威者嚴重破壞及縱火，當中多個車站再三遭到大規模的惡意暴力破壞，危害乘客及員工的安全，港鐵在不得已的情況下關閉車站及調整列車服務。

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10月8日關閉車站包括 : 觀塘線 : 觀塘站、（旺角站）、黃埔站；荃灣線：（旺角站）；將軍澳線 : 將軍澳站、坑口站、寶琳站；馬鞍山線 : 車公廟站、沙田圍站、第一城站、石門站、馬鞍山站；東鐵線：大埔墟站；西鐵線：兆康站。註：有括號車站服務多於一條鐵路線。

輕鐵：4條路線暫停，包括705, 614， 615 ，751P；路線706 及 751需改道行駛並維持15至16分鐘一班，路線505、507、610、614P、615P及761P維持15至16分鐘一班；輕鐵列車將不停友愛、天榮、銀座、天湖、天慈、樂湖、天水圍輕鐵車站及大棠路站二號月台（往屯門方向）。

機場快線：由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務；港鐵會與機管局及政府有關部門保持聯絡，按情況決定晚上8時後的服務安排，並會適時公布有關詳情；香港站、九龍站市區預辦登機手續服務正常。