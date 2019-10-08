【禁蒙面法】港鐵：各線周三大致維持正常服務　預告仍會提早結束

港鐵車站幾乎全受重創，今日（8日）除了11個站仍未重開外，其他都有提供服務，惟在晚上8時提早結束服務。返工返學的市民大受影響。 至於明日（9日）安排，港鐵今晚11時45分公布，經過努力復修並與警方及相關政府部門進行風險評估後，港鐵各線明天大致維持正常列車服務；然而受嚴重破壞，部分車站仍然暫停開放，個別車站出入口或設施需要較長的復修時間。為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務也會提早結束。 港鐵表示，待確定服務具體安排後，會於明天（9日）早上詳細公布。

延伸閱讀：【禁蒙面法】金澤培自揭有員工外泄港鐵操作資料：可能威脅安全

港鐵指，經過努力復修並與警方及相關政府部門進行風險評估後，港鐵各綫明天大致維持正常列車服務。（資料圖片/張浩維攝）

港鐵又指，會繼續因應實際情況和安全考慮，在提供服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等。

↓↓港鐵今日帶領記者到仍關閉的觀塘站及旺角站實地視察↓↓

+ 17 + 16 + 15

機場快線全線服務正常

另外，機場快線方面，港鐵表示由頭班車起，恢復提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務。香港站及九龍站市區預辦登機手續服務正常，截止時間為飛機起飛前90分鐘。