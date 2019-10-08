【禁蒙面法】金澤培自揭有員工外泄港鐵操作資料：可能威脅安全

港府在上周五（4日）宣布訂立《禁蒙面法》，全港各區爆發連場激烈衝突。港鐵指大部分車站持續遭暴力示威者嚴重破壞及縱火，當中有多個車站再三遭到大規模的惡意暴力破壞，港鐵深夜全線提早關閉，翌日除機場快線外，其他路線停止服務一整日。 港鐵行政總裁金澤培今日（8日）向全體職員發表署名信，對於連日來示威者對車站破壞痛心疾首，形容上周五為「港鐵史上最沉重的一天」。金更透露，公司發現一些保安資訊被同事泄漏，「這可能會威脅到我們其他同事及乘客的安全」。 據了解，外泄保安資訊包括列車逃生門使用方法及如何破壞輕鐵訊號盒，威脅列車安全。

2019年10月4日，我們經歷了港鐵史上最沉重的一天。 港鐵行政總裁金澤培

港鐵行政總裁金澤培發表署名信，對於連日來示威者對車站破壞痛心疾首，形容10月4日為「港鐵史上最沉重的一天」。（資料圖片）

港鐵在上周五至本周一（7日）持續遭暴力示威者嚴重破壞及縱火，當中多個車站再三遭到大規模的惡意暴力破壞，港鐵指危害乘客及員工的安全，不得已關閉車站及調整列車服務。今日為假期後首個上班上課日，有11個車站未能投入服務。

港鐵行政總裁金澤培今日向全體職員發表署名信，當中提到上周五（4日）有激進示威人士於多個港鐵車站大肆破壞、蓄意縱火，令車務設施大規模受損，形容「經歷了港鐵史上最沉重的一天」；又指有前線同事在執勤時遇襲受傷，令人痛心疾首，絕對譴責，而施襲者更應當受到法律制裁。

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金又表示，同事已竭盡所能合力搶修，但礙於損毀太過嚴重，公司迫不得已於翌日（即周六）作出暫停整個網絡服務的決定（除機場快線外，其他路線全曰停駛），而隨後幾天亦只能勉強維持有限度服務，他指是堅守着「讓香港繼續前行」這個任務，全線停駛實是一個無比艱難的決定，但為了同事和乘客的安全，別無他選。

↓↓近期輕鐵車站被破壞情況↓↓

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讚前線堅忍不拔、默默耕耘

金澤培透露，在這種社會動盪中，公司發現一些保安資訊被同事泄漏，可能會威脅到同事及乘客的安全。他稱明白不同同事對公司措施可能持有不同意見，但同事和乘客的安全是不可以妥協。

他又說，在如此動盪不安的艱難時期，仍堅忍不拔、默默耕耘，竭力維持為鐵路與物業服務，實在讓人欽佩，又說在應付這一場曠日持久的示威運動，確實令人身心俱疲，但保證公司會全力支持。

據悉，外泄資料包括極敏感的列車維修和操作資料，即列車逃生門使用方法、如何破壞輕鐵訊號盒、緊急行車操作資料等。

10月2日觀塘線一列列車在油塘站上落客期間，有人擅自將車尾斜道放落路軌範圍，令服務暫停，為近期第二宗同類事件。（港鐵提供圖片）

金澤培致同事全文：

各位同事：

2019年10月4日，我們經歷了港鐵史上最沉重的一天。那天，有激進示威人士於多個港鐵車站大肆破壞、蓄意縱火，令車務設施大規模受損，導致港鐵列車服務受到極之嚴重的影響。更令人痛心疾首的是，有前綫同事在執勤時遇襲受傷。對於這等令人髮指的暴行，我們絕對譴責，而施襲者更應當受到法律制裁。

由於當晚情況嚴峻，鐵路系統未能維持安全營運。儘管同事們竭盡所能合力搶修，但礙於損毀太過嚴重，公司迫不得已於翌日作出暫停整個網絡服務的決定，而隨後幾天亦只能勉強維持有限度服務。我們一直盡力堅守著「讓香港繼續前行」這個任務，因此要全綫停駛著實是一個無比艱難的決定。然而，為了同事和乘客的安全，我們真的別無他選。

在這種社會動盪中，公司發現一些保安資訊被同事泄漏，這可能會威脅到我們其他同事及乘客的安全。我們明白不同同事對公司措施可能持有不同意見，但同事和乘客的安全是我們不可以妥協的。

今天，我們已能恢復大部分的鐵路服務。我要特別讚揚所有前綫和維修同事，你們在如此動盪不安的艱難時期，仍一直堅忍不拔、默默耕耘，竭力維持著我們的鐵路與物業服務，實在讓人欽佩。我明白，要應付這一場曠日持久的示威運動，確實令人身心俱疲，有時甚至惶惶不安。不過請放心，我保證公司會一直全力支持大家。憑著團結的力量，我們會走出患難而成為更加優秀的團隊。

行政總裁

金澤培