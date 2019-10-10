【施政報告】房地產協會支持公私合營發展　指收地建屋耗時太長

新一份施政報告即將出爐，香港房地產協會今日（10日）提出短中長期增加土地及房屋供應的建議。協會指出，若政府引用《收回土地條例》發展，據他們推算由收地到落成公屋需逾10年時間發展，同時更可能面對司法覆核挑戰，故支持以公私合營方式，即政府提倡的「土地共享」計劃發展農地，甚至以換地方式整合土地發展。

本港房屋問題嚴峻，公屋輪候時間高企。（資料圖片）

由地產商、建築商、地產代理等組成的房地產協會，今日與傳媒會面時指出，部份新界農地持有人是大型發展商，引用《收回土地條例》收地或會引起十數年的司法覆核。他們說，雖然以往政府於司法覆核案件的勝算高，但據協會的理解，實情是有大量新界土地項目，是政府無把握下自動放棄收地而避免司法覆核，故收地的實際情況「未必暢順」。

收地建公屋或花逾10年

協會又指，就過去10年政府憲報所見，共有5個收地興建公營房屋計劃，但刊憲至落成或預期落成時間，平均需時7.1年。若計及收地前的規劃及諮詢時間，可能要再另花4至5年作規劃。

他們以元朗橫洲第一期計劃為例，稱項目收地3.5公頃，但由研究至預計落成時間，共需要12至13年。他們說，相信一般收地建公屋計劃需逾10年時間發展。

土地供應專責小組將發展私人的新界農地儲備列為八大優先處理選項。（吳鍾坤攝）

支持公私合營發展

協會亦支持政府推行公私合營或「土地共享計劃」，作為中期土地供應來源，與新界土地持有人共同開發。當土地興建住宅後，土地持有人及政府可分配一定比例，如四成私營、六成公營方式發展住宅。

協會認為，政府持有的住房須以「港人首置盤」方式出售。而過程中需合併零散地塊，協會建議持有人可在樓宇建成後，分配到相同或高於零碎地塊面積的住房面積。協會執行委員會副主席葉少明指出，這是「三贏」方案。

近日有消息傳出，指政府擬引用《收回土地條例》建公營房屋。（資料圖片）

全以甲級農地賠償

協會建議，若向新界土地持有人收回土地，應向所有農地持有人以甲級農地補償價作賠償，即每平方呎1,389.6元，而所有收回的農地只能建「公共用途」的公營出租屋，不能轉售，亦要承諾不能將土地轉讓予發展商建私樓。

建議換地收地

協會說，若上述建議未能成功收回土地，建議以政府以換地方式收回土地，包括重新引用甲種及乙種的換地權益書（Letter A及Letter B)。同時，又可考慮根據「土地區劃整理」及「土地債券」方式處理。

建議將祖堂股份化

根據現行制度，要處理「祖堂地」必須有氏族同意。協會建議政府修改制度，根據現時《土地（為重新發展而強制售價）條例》機制，將「祖堂」制度以公司形式股份化，當得到「祖堂」公司股東8成或以上同意後，可隨意處理「祖堂」地，以便政府加速收購土地及興建公營出租房屋。