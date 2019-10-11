【逃犯條例】中大女生公開稱遭警拍胸　警方FB宣布主動調查

反對修訂《逃犯條例》示威衝突持續，中文大學校長段崇智昨日（10日）與學生舉行對話會，期間女學生吳傲雪於會上脫下口罩，指控被拘留期間，曾遭警員性暴力對待，亦稱遭警員無故拍打胸部。 警方於facebook 稱會主動調查聲稱被性侵案件，又指投訴警察課今早已立即啟動調查，並嘗試聯絡事主，但截至目前仍然未能與她聯絡上。 監警會表示得悉昨晚（10日）在香港中文大學校長與學生對話中，一名女學生表示在被捕後，曾於拘留設施內遭受警務人員性暴力，由於指控性質非常嚴重，監警會極度關注此事件，並呼籲該位女學生及其他有類似遭遇的人士向投訴警察課作出投訴，及提供相關資料。

(香港警察FB專頁截圖)

警方於其FB專頁表示，在一個大學對話會中，一名女學生聲稱被警員性侵的指控，投訴警察課今早已立即啟動調查，並嘗試聯絡事主，但截至目前仍然未能與她聯絡上：又指，警方非常重視上述嚴重指控，希望事主提供實質證據，讓警方作出公平公正的調查，盡快找出事實真相。

到目前為止，投訴警察課並沒有接獲在新屋嶺扣留中心或葵涌警署被性侵的投訴。

監警會表示，得悉昨晚(10日)在中大校長與學生對話中，一名女學生表示在被捕後，曾於拘留設施內遭受警務人員性暴力，指控性質非常嚴重，極度關注此事件。

監警會表示，自6月9日後，所有由於大型公眾活動所引發的投訴，都會由監警會屬下的嚴重投訴委員會負責審核，相關投訴除了受到秘書處和嚴重投訴委員會的緊密監察，監警會亦會派出觀察員，出席所有投訴警察課與投訴人的會面和現場搜證，以確保過程公平公正。

監警會又指，在10月8日視察新屋嶺羈留設施後，已公布將審視新屋嶺和其他羈留中心對被捕人士的處理程序，並同時要求警方提供相關資料，包括羈留紀錄、警方人手調配等資料供會方審視。若發現程序和指引方面需要改善，會方將向警方提出建議。

中大女生吳傲雪昨日（10日）出席校長段崇智學生舉行對話會期間，脫下口罩，向段控訴被拘留期間，曾遭警員性暴力對待，又指男警拍她打胸部。她曾在新屋嶺被扣留，一度被誤指事發於新屋嶺。今早（11日）她接受電台訪問時澄清，相關經歷於葵涌警署發生，並非新屋嶺扣留中心。

她指，被扣留於葵涌警署期間，一名女警不夠力為她雙手扣上白色索帶，雖然現場還有其他女警，惟該女警仍向男警求助；而提供協助的男警扣索帶時，無故大力拍打她胸部。吳傲雪接受電台訪問時表示，當時被嚇到腦海一片空白，並後退兩步，惟而因該名男警的委任證反轉，故不知其編號，謹記得其樣貌。

吳傲雪稱，會保留追究權利，包括報警及向監警會投訴。她坦言現時每晚都不能入睡，昨晚挺身而出後，更受到內地電話滋擾。