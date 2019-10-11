【逃犯條例】中大員工總會發聲明　譴責警方性暴力　促徹查事件

反對修訂《逃犯條例》風波持續四個月，日前有中大女學生稱於扣留期間遭受警方性暴力對待，事件惹起社會嘩然。 香港中文大學員工總會今日（11日）發表聯署聲明，除要求校長譴責政府暴行、警方停止使用過份暴力外，同時要求成立國際級獨立調查委員會徹查濫捕及濫暴事件。聲明內又促請校方，就警方沒有搜查令下進入校園，發出應對指引。

香港中文大學員工總會發表聯署聲明。（資料圖片）

香港中文大學員工總會發表聯署聲明， 強烈譴責警員針對被捕人士施暴及性侵，促請校長譴責政府的暴行，要求警方立即停止過度使用暴力；他們又要求成立國際級獨立調查委員會徹查濫捕及濫暴事件，並懲處施暴警員。

此外，聲明內提及過往有學生於校園附近範圍被打，認為校方有責任加強保護學生及教職員。同時，促請校方就警方在沒有搜查令下進入校園拘捕發出指引，讓教職員，校園保安及部門主管清楚知道事件的應對方法及通報機制。若有保安員因阻止警員進入校園而面對法律訴訟，要求校方必須給予法律支援。

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聲明內提及，有聲音指大學不應政治化，工會認為大學的使命是為社會培育人才，建造美好的將來，因此應該有追求民主自由的理想，並反抗強權的暴行；又強調會與學生同行。