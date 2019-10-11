【逃犯條例】一田更改營業時間至月底　部分分店提早一小時關門

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反對修訂《逃犯條例》引起的示威持續，港鐵連日宣布提早收車，不少商鋪亦被逼提早關門。新鴻基地產（0016）旗下的連鎖百貨公司一田百貨今日（11日）透過社交平台宣布，至本月底前更營業時間，其中三間一田百貨將會每日提早一小時至上午9時營業，但會提早一小時休息，即晚上9時正或9時30分休息。另外，其他一田超市的營業時間也有變，惟屯門及將軍澳分店的營業時間則暫未見更改。

一田百貨宣布至10月31日會施實新的營業時間。（資料圖片 / 陳焯煇攝)

連鎖百貨公司一田百貨今日宣布，營業時間將更改至月底31日，其中三間一田百貨，即沙田、大埔及荃灣店，將會每日提早一小時至上午9時營業，但會提早一小時休息，即晚上9時正或9時30分休息。另其他一田超市的營業時間也有變，惟屯門及將軍澳分店的營業時間則暫未見更改。

沙田、大埔及荃灣的一田百貨，星期日至四的營業時間為早上9時至晚上9時；星期五至六為早上9時至晚上9時30分。

新蒲崗、西環的一田超市的營業時間為早上9時至晚上9時30分；葵芳、元朗及旺角為早上9時至晚上9時；觀塘為早上9時至10時。

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