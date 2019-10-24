【居屋驗樓】凱樂苑大單位水喉綠鏽　向海窗戶不貼框　評分僅及格

上期居屋樓王凱樂苑已陸續入伙，結婚四年的謝氏夫婦，早前有幸抽中，以464.6萬購入631平方呎的三房單位。《香港01》邀得資深驗樓師賴達明為二人的新居作檢查，發現內有四大扣分位，除有空心磚問題外，喉管更有生鏽的痕跡。單位最終只得55.58分，屬於僅僅及格。

長沙灣凱樂苑屬首批52折居屋，亦是市場難見的「平價」居屋。（羅國輝攝）

謝氏夫婦於四年前結婚，近日更一索得男，為家中增添新成員。二人從計劃結婚時開始儲錢置業，過往曾經考慮購買私樓單位，惟價錢未能負擔。最終於上期居屋、以白田村清拆戶身分成功中籤，更購得心水單位，以464萬購入凱樂苑高層向海大單位。住宅面積約631平方呎，有兩個浴室及一個廚房。《香港01》邀得資深驗樓師賴達明為單位作檢查，他指出屋內有4大扣分位，當中以兩個浴室問題最為嚴重。

扣分位一：空心磚

賴達明指出，全屋牆身共有20塊空心磚，當中有10塊來自廚房牆身、5塊在主浴室牆身及其餘5塊在客浴室。有別於過往空心磚多被發現在高處位置，今次幾乎全部位處低位，賴達明又指出，以往居屋單位的空心磚普遍只有約10塊，而今次檢查單位則有達20塊。

驗樓單位於凱樂苑高層向海單位。（李澤彤攝）

扣分位二：供水銅喉現鏽跡

於廚房供水銅喉的外露部份，發現多處呈綠色的明顯生鏽痕跡。賴達明指出，通常一手樓的銅喉較少出現生鏽問題，「多數幾十年樓齡先有。」生鏽程度嚴重或會影響水質。他續指，銅喉的生鏽速度一般較慢，估計源於銅喉的用料較差，或是防鏽處理工作出問題。

扣分位三：窗

單位內不少窗戶均有大量灰塵，明顯於交樓前未作清潔。更甚的是，其中一扇向海的窗出現不貼窗框的情況，於關上窗戶後仍留有約為一張卡厚度的縫位。賴達明指出，窗戶不貼框容易導致漏風及漏水問題，加上出事的窗向海，估計於打風期間情況更為嚴重。此外，於主浴室的窗台牆身有大量水跡，而測量濕度的儀器同樣顯示有滲水跡象，懷疑同樣涉及窗戶問題。

+ 3 + 2

扣分位四：浴具

單位內的兩個浴室均有提供浴具，包括座廁、熱水爐等。不過當中於主浴室的座廁水箱底被發現漏水，導致水箱底地台位置現水跡。此外，部份浴具的品質亦被發現有問題，包括座廁冲水制按下後未能彈回來、客浴室牆鏡鏍絲未收好，及熱水爐的蓋面鬆脫。

賴達明僅給予單位55.58分。（李澤彤攝）

綜觀整個單位，賴達明僅給予55.58分，為僅僅合格的分數。他解釋，單位的空心磚問題嚴重，形容情況罕見。除上述主要的扣分位外，他又指出單位內的油漆手工差，不僅出現不平滑、刮痕等情況，天花位置更有顏色不均等的問題。