【逃犯條例】社聯關注被捕人士稱遭警性暴力　籲獨立調查釐清指控

中大女學生吳傲雪在上周四（10日）與校長段崇智的對話中，公開自己於拘留期間，遭受警員性暴力的經歷，其後受到內地電話滋擾。香港社會服務聯會（社聯）今（13日）表示，對近日出現多宗被捕人士指被警方性暴力對待深表關注，呼籲公眾須停止一切批評性暴力事件中的受害人，以及對相關人士作出恐嚇或騷擾行為，以免為受害人帶來二次傷害。 社聯又指，在當前政局緊張、公眾對警隊缺乏信心的情況下，政府須盡快成立具公信力的獨立調查委員會，調查有關被捕人士遭執法人員性暴力對待的指控，以確保受害人、被指控之警員得到公正的調查。

中大學生吳傲雪公開了遭警方性暴力的經歷後，受到內地電話滋擾。（中大校園電台facebook截圖）

社聯指，公眾須停止批評性暴力事件中受影響的各方人士，尤其是受害人，以及對相關人士作出恐嚇或騷擾行為，以免為受害人帶來二次傷害，並阻嚇其他受害人求助，間接助長性暴力歪風。

社聯又提到，根據聯合國《兒童權利公約》第37條，年輕被捕人士應享有的權利包括人道待遇、與家人保持聯繫和迅速獲得法律及適當支援，強調警方須確保在拘捕及扣留過程中，相關被捕人士的權利不被剝奪。

另外，社聯指出「關注暴力工作小組」由社會福利署署長擔任主席，跨部門就處理家暴、性暴力問題提供意見，社署有責任消除公眾對性暴力的誤解，並鼓勵受害人積極尋求支援。

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