【逃犯修例】中大女生公開遭警性暴力　警：已保留CCTV、相關紀錄

中大女學生吳傲雪昨晚在與校長段崇智會面中，公開自己拘留期間遭受警員性暴力的經歷。警方在今（11日）日召開記者會表示，較早時已留意到網上平台有指遭受警方性侵的指控，但是由於從未有人表明身份，令警方難以跟進，今次該女生勇於行出第一步公開經歷，令警方可掌握事件的基本資料，亦會保留相關的閉露電視及記錄。 被問到「香港欄后」呂麗瑤去年公開被性侵經歷後，事件由重案組跟進調查，為何今次由投訴警察課先作出跟進。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華強調，投訴課有刑事案件的調查權力，由投訴課作為跟進起點，是因為案件涉及警員，但呂的個案施襲者是「另一身份」，所以由重案組跟進。

吳傲雪指在昨晚挺身而出公開事件後，受到內地電話滋擾。（中大校園電台facebook截圖）

總督察張寶月：對事主勇於踏出第一步「好欣賞」

家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月表示，警方非常重視相關指控，明白事主要勇氣公開經歷，是很大突破，對她的決定「好欣賞」，讚賞她「勇於踏出第一步」，對調查有很大幫助。張表示，警方一直以公平公正調查案件，不論涉事者是否被捕，都會保護其身份，防止其遭受傷害。她指，投訴警察課今早已啟動調查程序，主動介入事件，嘗試致電、留言、透過大學聯絡事主，但至今仍然未聯絡她。她呼籲大學陪同事主接受警方協助，亦可在監警會陪同下會面，又指事主不應啞忍，希望能盡快聯絡對方，找出事情真相。

被問到該中大女生在不同場合曾公開遭受警員性暴力的經歷，為何警方一直未有主動調查，是否失職，張寶月表示，較早時在網上平台留意到不同的相關指控，但從未有任何人表明身份投訴，但今次該女生除下口罩，公開經歷，有助警方跟進。

她指，事主昨日提供重要線索及資料，包括身份、時間、日期、地點，警方才可以主動跟進，又稱事主若可以落口供，會令警方調查更加理想。

對於有指新屋嶺扣留中心被捕者曾被警員雞姦，警察公共關係科署理總警司江永祥指，有關指控屬嚴重，若未能尋持當事人，會影響警方作出公平公正調查。

「香港欄后」呂麗瑤去年公開性侵經歷後，事件直接交由重案組跟進調查，但今次中大女生個案則由投訴警察課先作出跟進，警方指，因後者個案涉及警員，故由投訴課作為調查起點。（資料圖片）

投訴課作跟進起點有別「呂麗瑤案」 因事件涉警員

被問到「香港欄后」呂麗瑤去年公開性侵經歷後，事件直接交由重案組跟進調查，為何今次由投訴警察課先作出跟進。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華強調，投訴課有刑事案件的調查權力，由投訴課作為跟進起點，因為案件涉及警員，但呂的個案施襲者是「另一身份」，所以由重案組先跟進。

李桂華強調，投訴課有刑事案件的調查權力，由投訴課跟進，可讓監警會陪同事主錄取口供，有第三方在場下當事人可更安心。 他續指，警方會保留相關的閉露電視及記錄，「喺電腦上，可以放心。」

張寶月又稱，投訴課警員具備調查性罪行案件的經驗，在不同崗位的警員亦有恆常訓練處理相關案件，亦對監警會人員有信心，當事人亦可要求社工陪同下接受警方調查，警方亦可轉介機構為事主提供心理輔導，陪同事主落口供、認人及解釋法律程序，「唔存在畀咗投訴課後，佢個人私隱同保障會少咗。」她又指，投訴課至今並沒有接獲在新屋嶺扣留中心或葵涌警署被性侵的投訴。

事主指發生於葵涌警署 遭男警拍胸

中大女生吳傲雪自昨日起，公開自己拘留期間被警方性暴力的經歷。她表示，在9月1日早上於葵涌警署遭一名男警拍打胸部；如廁時曾遭兩名女警望向其性器官；搜身期間，有女警未取得其同意下，揭起上衣至肚臍位置，當時有20多名男警在場。據她所指，有其他被捕人士於新屋嶺扣留中心遭到警方性侵及性暴力，甚至被輪姦及雞姦。警方事後兩度在社交專頁平台發帖文指，非常重視上述嚴重指控，投訴警察課今早已立即啟動調查，嘗試聯絡事主，但至今仍然未聯絡她。

監警會前委員、港大法律學院首席講師張達明表示，初步而言，該女生被警員拍打胸部，涉及非禮刑事罪行，但暫時未嚴重程度難以判斷警方先交由投訴課跟進中大女生個案是否合理，

若警員的投訴個案涉及刑事成份，例如性侵犯等，就需要交由刑事調查單位跟進，並徵詢律政司意見，展開法律檢控程序，同時保障涉事警員行使緘默權，「如果係投訴課，你就一定要同向上司講晒所有嘢。」他舉例，