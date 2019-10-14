【逃犯條例】中大校友反性暴打氣站　中大職員：吳傲雪比校長勇敢

反修例風波持續，香港中文大學上周四（10日）舉行師生對話會時，24歲的中大學生吳傲雪（Sonia）除下口罩，代表6人發言指控遭受警方性暴力，期後獲逾萬名中大教職員及校友聯署聲援。今日（14日）再有中大校友自發到中大校園擺設反性暴打氣站，由今早8時到晚上8時收集中大師生的打氣說話。有留言的中大職員對吳同學露面說出經歷感到敬佩，形容她比校長及高層勇敢，希望有權的人可以更勇敢表態。 至上午約11時半，有接近100名師生、教職員曾到場留言。

有份發起打氣活動的校友王小姐表示，相信反修例運動中，不論年紀及性別的被捕者均曾遭受警方暴力或性暴力，呼籲同學貼上打氣貼紙，向校方及其他人表明反對性暴力，以及向吳同學等被捕人表達支持，表明「中大是反對性暴力的校園」。他們亦設立信箱，收集校友及同學撰寫予吳同學信件，代為轉交。

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今早所見，不少同學都駐足在打氣站前簽名及留下打氣字句。亦有人拿起校友的單張及卡通貼紙貼上，象徵與受害同學同行。

橫幅上有不少打氣說話，感謝吳的勇敢，又鼓勵她「stay strong」，亦有人寫上沒下款的留言：「謝謝你的勇敢，原諒我們不能為你做些什麼，只能在這裡為你打氣，我們會一直跟你們同呼同吸。」

中大職員謝先生認為，公開脫口罩、毋懼被「污名化」地公開經歷需要勇氣，直言「見到她比校長及高層勇敢」，令他十分敬佩，亦希望「有權位的人應該更勇敢一些」。

中大職員謝先生慨嘆社會面臨「禮崩樂壞」，他又指吳同學「比校長及高層勇敢」，令他十分敬佩。(鄧穎琳攝)

慨嘆社會面臨「禮樂崩壞」

謝生形容，不論是警方及示威者的暴力較2014年更甚，坦言個人對影響安全的破壞行為有保留，但理解示威者需要發聲，直言2014年警民仍可以和平相處，「暗角打人已經是很離譜，但現在不算什麼一回事」，他慨嘆警隊高層包庇有失誤的前線警員，警監會亦發揮不到作用，社會面臨「禮樂崩壞」。

他直言，自己六月時曾參與遊行，惟現今需考慮年幼小朋友安全，甚少出席活動或遊行，質疑港鐵示威前已封站並非安全考慮，故他盡力參與聯署、留言等。

就讀化學系的戴同學在橫幅上寫上：「Sonia，你並不孤單，中大一定係你屋企。」戴同學表示，上周在網上直播中見到吳同學的發言，希望為她打氣，故除了參與聯署，亦留步寫下字句。

戴又指，對網上留言要求吳出示證據感到無奈及憤怒，直言難以要求吳同學出示可證明自己遭受過性暴力的證據，希望質疑吳同學的人在批評前多思考：「如果要FACT-CHECK 她有無受到性暴力或性侵才發言支持，那攻擊前也應該要FACT-CHECK！否則做鍵盤戰士，也並非一個很好的人格證明。」