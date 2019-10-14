【警方記者會】傳借紀律部隊人手　鄧炳強：任何助執法措施都考慮

政府早前引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，但示威浪潮未平息。《星島日報》引述消息人士報道指，政府正研究引用《緊急法》或《公安條例》，借調各紀律部隊的部份人手，擔任臨時「特別任務警察」。警方今日（14日）下午4時舉行例行記者會，警務處副處長鄧炳強表示，過去4個月警方均沒有引用相關條例助警執法，惟他指任何可以幫助警方有效執法的措施，均應考慮及值得研究。

警務處副處長（行動）鄧炳強表示過去4個月，並無引用《公安條例》第40條委任其他紀律部隊做「特務警察」。（余俊亮攝）

警務處副處長（行動）鄧炳強、警察公共關係科署理總警司江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部高級警司汪威遜及爆炸品處理課警司李展超今日（14日）會見傳媒。

警隊內無「特務警察」

對於有報道指，政府正研究包括引用《緊急法》或《公安條例》第40條，即由行政長官授權警務處處長，直接委任消防處、入境處、海關、懲教署等部隊的自願人員，以「特別任務警察」身份，執行由警務處處長發出的工作指令，如押解等非前線工作。

警務處副處長（行動）鄧炳強表示過去4個月，並無引用條款委任其他紀律部隊做「特務警察」，以幫助警方執法行動。惟他指，對任何可以幫助警方更有效執法的方法，都應該考慮及值得研究，不會排除任何情況，但現階段並無其他部隊人員被委任為特務警察。

鄧炳強又指過去數月，有過千輛警車遭毀壞，所以警方需要其他部門資源。（余俊亮攝）

有記者問及警方若向其他紀律部隊「借兵」，會否令其他部門成為示威者目標。鄧炳強重申，不會排除任何可以協助警方有效執法的政策或法例，惟此並不代表警方正研究「特務警察」的方案。另外，近日有警員乘坐康文署車輛往返示威現場，鄧炳強則指過去數月，有過千輛警車遭毀壞，所以警方需要其他部門資源。

保安局亦就事件回覆《香港01》，表示「政府一直支持警方的執法工作，我們不會評論個別報章報導」。