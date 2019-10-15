社會狀況嚴峻　最低工資將「凍薪」？委員會主席：以數據為依歸

法定最低工資水平今年5月起調升至37.5元，反修例風波持續下，本港經濟狀況不明朗，最低工資委員會主席王沛詩今（15日)表示，香港正發生很多事情，社會狀況嚴峻，對外亦受中美貿易戰影響，會密切關注經濟狀況變化。 今年5月調升最低工資後，下一次調整應在2021年。被問到未來的最低工資加幅會否有凍結可能，她則表明：「上落、打橫從來都無規定」，需審視整體經濟狀況、勞工市場、競爭力及社會共融等一系列經濟指標，強調會以數據為依歸。

最低工資委員會今年3月換屆，第二度連任的主席王沛詩（右四）率領多名委員與傳媒茶聚。（陳淑霞攝）

最低工資委員會今年3月換屆，第二度連任的主席王沛詩率領多名委員與傳媒茶聚，她表明，自5月起，最低工資由34.5元調升至37.5元，升幅8.7%，至今運作暢順。根據今年5月至7月數據顯示，最低薪的全職僱員組群平均收入，較2011年實施最低工資前累計上升60.7%，扣除通脹後升22.8%；今年6至8月總就業人數，則較最低工資實施前，增加32萬人，8成屬女性，反映相關工作取得一定成效，亦吸引更多人投入勞動市場。

被問到本港正經歷反修例風波，經濟下行等情況會否影響下次一最低工資調整的幅度，她則表示，香港正發生很多事情，「呢4個月情況都同平時唔同」，加上中美貿易戰不明朗因素，明白大家有憂慮，委員會將密切關注最新經濟狀況，她又指，委員會尚未開始制定最新水平，現階段仍然諮詢業界有關37.5元實施後情況。

法定最低工資水平今年5月起調升至37.5元。（資料圖片）

根據目前政策，最低工資兩年一檢，委員會料於2020年第4季向政府提交調整建議，屆時最低工資水平會否有機會凍結？她強調，一切會以數據為依歸，並根據社會因素及一系列經濟指標作檢，包括整體經濟狀況、勞工市場、競爭力及社會共融等。她又指，「乜都會有可能…上落、打橫從來都無規定」，被問到今次是否艱難而行，她則表明，社會情況嚴峻，「邊一個階段都唔易搞」，強調會為香港盡力而做，「會笑住做。」王又提到，過往亦有不同聲音要求凍結，甚或下調最低工資，她強調會客觀及持平審視。

本身是飲食商界的委員陳永安表示，今次社會運動對餐飲、零售界影響大，亦始料不及，期望事件盡快平息，回復正軌；另一委員、工聯會代表梁頌恩則稱，不少酒店及旅遊業界打工仔被僱主要求放取無薪假，工會將密切監察有關情況。

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