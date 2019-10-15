【消委會】Chicco售8800元兒童汽車安全椅保護能力不及1900元座椅

兒童汽車安全座椅可減低撞擊時受傷風險，對小朋友乘車安全尤其重要。消費者委員會測試市面上18 款兒童汽車安全座椅，發現樣本的安全表現懸殊，最貴一款售價近8,800港元的樣本，表現更遜於最便宜、售價為約1,900港元的樣本。 消委會又指，有4款樣本正面撞擊保護能力較弱，最低評分的1款僅獲1.5分，測試的假人上半身及頭部在正面撞擊時向前移動的幅度較大，增加意外時兒童頭部撞向車內硬物，如前座椅背的風險。

消委會提醒選購及使用兒童汽車安全座椅時，應根據兒童的體重或身高來選擇合適的安全座椅。（消委會圖片）

消委會測試的樣本適用年齡由初生至約12歲，售價則由1,900港元至8,800港元不等，以假人測試正面及側面撞擊，以及安全設計和使用方便程度等。測試結果發現，整體有3個樣本得4.5分，是今次測試中最高分樣本，包括「Peg-Pérego」Primo Viaggio i-Size、「Cybex」Cloud Z i-Size及「Maxi-Cosi」Rock。最貴樣本「Chicco」Around U i-Size只得3分，最便宜的樣本「Maxi-Cosi」CabrioFix有4分，消委會認為，結果反映消費者不應以價格來估計產品質素。

在正面撞擊測試方面，最貴樣本「Chicco」Around U i-Size、「Chicco」Cosmos、「Joie」Every Stage FX及「Peg -Pérego」Viaggio 1-2-3 Via保護能力較弱，僅獲2. 5點或以下評分。當中「Chicco」Cosmos在前向安裝及將安全座椅調校至向後斜倚的模式下，未能穩妥固定假人於座位上，假人的上半身及頭部在正面撞擊時向前移動的幅度較大，故評分僅得1.5分。

在安全設計方面，ISOFIX裝置可將安全座椅固定，而且容易安裝。18 款樣本中有4款不支援ISOFIX，其中1款只可用汽車安全帶安裝在汽車座位上，穩固度較低。

測試中有3個樣本（圖中1號至3號）取得4.5分，是今次測試中最高分樣本。（消委會圖片）

消委會又指，有6款樣本款驗出微量有害物質，包括酚類化合物等，不過經專家評估後，認為問題屬輕微，影響環境及人體健康的風險較低。消委會建議，如家長要減低有害物質對兒童構成的影響，使用前可適當清洗安全座椅布料，亦要盡量避免讓兒童的皮膚直接接觸座椅。

消委會又提醒，消費者選購及使用兒童汽車安全座椅時，應根據兒童的體重或身高來選擇合適的安全座椅，適用年齡資料僅作參考，並應先小心調校，確保操作自如。另外，首次使用前，應先將安全座椅的椅套、安全帶及軟墊等清洗。