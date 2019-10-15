【消委會】名創優品平價無線充電器媲美貴價貨　Qi認證效能未必高

無線充電器靈活易用，近年逐漸流行。消費者委員會測試15款無線充電器，發現獲無線充電標準Qi認證樣本的價格普遍較高，但部分的充電速度及充電效率反而不及Qi兼容的樣本。測試又發現，售548港元最昂貴的「Belkin」樣本，評分與最便宜只售90港元名創優品（Miniso）樣本，同獲3.5分，並同列最高分樣本之一。 測試又指，大部分樣本的充電時間，都明顯較原廠有線充電器長，充電效率最低只達原廠充電器的55%。

售548港元最昂貴的「Belkin」樣本（左），與最便宜只售90港元「Miniso」樣本（右）同獲3.5分。（羅國輝攝）

消委會測試15款無線充電器，售價由90港元至548港元，其中4款附有電源供應器，而9款具Qi認證，6款則為Qi兼容。Qi是無線電力聯盟制定的無線充電標準，獲得Qi認證的無線充電器已通過標準要求的安全及能效等測試， 而Qi兼容的則未必進行過相同測試。測試項目包括充電速度、使用方便程度及省電表現。

結果發現，無線充電器充電速度懸殊。消委會指，若以原廠有線充電器為測試中使用的2款手機充電，只需不足3小時就能完成，然而測試中有10款無線充電器樣本需要3小時或以上才可充滿電，當中「thecoopidea」為2款手機充滿電所需時間更達4.7小時或以上。

在樣本中，只有最便宜樣本「Miniso」Wireless Charger，以及「Verbatim」10W Flat Round Wireless Charger為其中一款手機充電所需時間較原廠充電器短，相信是因為樣本的平均輸出功率較原廠電源供應器的高。

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另外，無線充電器充電效率與原廠有線充電器有約兩成差距，測試的無線充電器均會耗用額外電量，充電效率僅55%至81%，其中三款Qi認證樣本的耗電量較高。

在耐跌撞能力的測試中，樣本會從0.75米的枱面掉下瓷磚地板，並重複五次，大部分樣本都能通過測試，惟「Infinity」Wireless Charger 10W樣本於測試後不能進行充電。

消委會建議，消費者選用無線充電器前，應先確認智能裝置是否支援無線充電，以及可支援的輸入功率；使用時亦應將智能裝置放於充電器發射線圈的中心，以達最佳充電效能。消委會又提醒，若手機背部的指環手機支架過厚，或磁吸手機支架的吸磁片面積太大，都有機會影響無線充電的效能。