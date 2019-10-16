【施政報告】土地共享設顧問小組把關　民間組織憂政府用人唯親

行政長官林鄭月娥發表任內第三份《施政報告》，並重提「土地共享先導計劃」，即以公私合營開發新界農地，定於明年初接受申請。面對公眾質疑「土地共享先導計劃」會傾斜地產商利益，甚至有官商勾結之嫌，當局將規定參加計劃地皮於提升發展密度後，新增樓面面積須撥七成作公營房屋，而計劃會由新設的顧問小組把關，但暫未知由何人組成小組，只稱會由具公信力社會人士負責，並規定每項申請均須於3年內完成磋商。 惟有關注新界土地發展的民間組織憂慮，最終顧問小組的成員均為政府親信，就算政府強調機制透明、獨立，亦難以獲得市民的信任。

政府稍後會公布「土地共享計劃」細節，計劃將在明年初正式接受申請。而計劃重點在於政府會促成基建，使由私人持有的地皮可容許較高發展密度，而至少七成的新增總樓面面積，須撥作政府屬意的公營房屋或「首置」類別。申請人負責興建整個房屋發展項目所需的基建和其他社區設施，相關建造費用會從地價中扣減。



據政府的方案，計劃會「過三關」，先由跨專業公務員團隊全面審視申請，然後由一個新成立、具公信力的社會人士組成的顧問小組提供意見，最後由行政長官會同行政會議拍板。而所有申請仍須經過城規和其他法定、行政程序，並強調土地擁有人要為私營房屋發展和商業設施，繳付十足的地價。先導計劃為期三年，可批核私人土地以150公頃為上限。

政府消息人士舉例指，倘參加計劃的發展商，持有一幅只能舉建2萬平方米樓面積的土地，經政府協助改善基建後，其地積比可增加，可建樓面面積會增至8萬平方米，「到時新增6萬平方米樓面面積，有七成就要交畀政府起公營房屋，餘下三成就畀發展商，雙方都有得益。」

消息人士：幾類土地不接受申請

政府消息人士補充，倘申請計劃的地皮外圍，涉及須收地興建基建設施，會由政府出手收地，但基建費用會由發展商負擔，並於補地價時扣除。消息人士續指，有幾類土地不會接受申請，包括自然保育地帶、海岸保護區、具特殊科學價值土地、其他指定用途（綜合發展區、濕地）、郊野公園等，持有這些土地的發展商都不能參加計劃：「咁係為咗保障唔會破壞自然環境。」

此外，消息人士透露，傾向限制計劃申請者，必須於18個月內與地政總署完成修訂契約補地價，故預料由遞交申請至完成審批，可於3年內完成。

本士研究社成員陳劍青。（資料圖片／李澤彤攝）

民間團體：政府應劃一用《土地收回條例》收地

一直關注新界土地發展的本土研究社陳劍青，指出土地共享計劃的問題在於體制上，加上市民對政府的不信任，認為顧問小組均為林鄭月娥的親信，就算政府強調機制透明、獨立亦不會獲得市民的信任。他又認為，政府應劃一用《土地收回條例》收地，以便掌握收回的土地數量及位置，並就此作完整規劃。他又批評，土地共享計劃的發展權仍由發展商主導，質疑並無「共享」成份。

戴德梁行環球董事、大中華區行政總裁趙錦權稱，計劃能吸引私人發展商參與規劃及發展，惟政府應將所有細節及規劃詳情公開予大眾，保持機制透明公開，避免予人私相授受的觀感。