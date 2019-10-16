【施政報告2019】擬五年收回400多公頃私人土地　相當於21個維園

特首林鄭月娥今日（16日）發表2019年度施政報告，就土地供應措施，其中將運用《收回土地條例》，收回三類私人土地，改劃為「百分百公營房屋」，包括公屋、綠置居、居屋、首置屋等，規劃署會優先檢視當中的160公頃新界棕地，於今年底開展進一步技術評估。林鄭指，已知會收回的私人土地約700公頃，預計其中400多公頃會在未來五年收回。政府過去五年收回僅20公頃。 換言之引用被稱為「尚方寶劍」的《收回土地條例》後，將收回的私人土地是過去五年的20倍，按佔地約19公頃的維園比較，涉及的私人土地面積相當於21個維園。

林鄭指，未來五年收回400多公頃私人土地。面積相當於21個維園。（資料圖片）

優先檢視160公頃新界棕地

林鄭在最新一份施政報告中指出，會加快規劃，然後運用《收回土地條例》和其他適用條例，收回三類私人土地作百分百公營房屋，包括︰

1. 約450公頃屬私人擁有的新界棕地，較接近現有新市鎮和主要公路及面積較大，位於屏山及藍地一帶棕地，規劃署會優先檢視當中的160公頃； 2. 收回位於各區法定分區計劃大綱圖上已規劃作高密度房屋發展，但因為各種原因如業權分散或基建限制仍未有發展計劃，而評估後認為適合作公營房屋發展的私人土地； 3. 收回位於市區並適合作高密度房屋發展的茶果嶺村、牛池灣村和竹園聯合村寮屋區的私人土地，以加快發展這些合共7公頃的市區用地，按政策的補償安置寮屋居民。

▼2019施政報告懶人包▼

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目標收回700公頃土地 先收棕地

林鄭指，引用《收回土地條例》的收地工作會接踵而來，包括剛動工的公共工程，已知會收回的私人土地約700公頃，預計其中400多公頃會在未來五年收回。政府消息人士指出，規劃署最快11月會公布關於棕地作業狀況的調查結果，規劃署已優先檢視當中160公頃棕地，今年底會公布地點並展開技術研究，而餘下250公頃棕地則會於明年中展開研究。

已覓10幅丟空私地 考慮建公營房屋

此外，消息人士提到現存有部份已納入法定分區計劃大綱圖的私人地，本身已劃為綜合發展區、甲類住宅地等，可能丟空多年仍未發展，政府會逐一檢視並考慮引用《收回土地條例》發展公營房屋，現階段已覓得10幅土地，分布於九龍及新界西北，而該些地皮至今仍未與地政總署展開修改地契程序。

料三條寮屋村共可建6000伙單位

至於市區三條寮屋村例如茶果嶺村、牛池灣村、竹園聯合村，消息人士指後兩者有望可於10年內完成規劃研究及收地發展，料這兩條村的土地可發展近3000伙公營房屋單位。而茶果嶺村由於住戶人數較多，加上有約四分一土地由私人持有，消息人士估計發展年期較長，但可建公營房屋單位逾3000伙。

消息人士亦指，未來會進一步壓縮地皮發展時間，例如棕地由規劃研究至平整地皮，即由研究至有單位落成，有望可縮短至10年內。

土地共享先導計劃明年初接受申請

另外，發展局稍後會公布「土地共享先導計劃」的細節，以期在明年年初正式接受申請。她提出由跨專業公務員團隊全面審視申請，然後由一個新成立、具公信力的社會人士組成的顧問小組提供意見，最後由行政長官會同行政會議審批。所有城規和其他法定和行政程序會繼續適用，先導計劃為期三年，可批核私人土地以150公頃為上限。

計劃方向是由發展商自行收集土地業權，政府只會負責幫忙收地興建相關基建，而基建費用會由發展商負擔，並於補地價時扣除。消息人士指，有幾類土地不會接受申請，包括自然保育地帶、海岸保護區、具特殊科學價值土地、其他指定用途及郊野公園和濕地等，都不容許申請土地共享計劃，意在保護自然環境。此外，政府有意限制申請者，必須於18個月內完成與地政總署修訂地契補地價，而由申請計劃至完成審批，預計可於3年內完成。

特首林鄭月娥今日（16日）透過視像發表2019年度施政報告。（政府新聞網截圖）

籲所有地產商支持政府土地政策

地產商新世界發展早前公布捐出300萬方呎農地。林鄭在施政報告中提到，對此表示歡迎，但不會影響政府全力推進各項土地供應措施，「呼籲所有地產發展商支持政府用《收回土地條例》和透過「土地共享先導計劃」發展他們持有的土地作公營房屋或「首置」用途，為解決港人的住屋問題主動作出一點回饋。」

研究屯門西沿海作住宅發展​

林鄭指，會重新規劃屯門西的沿海發展，包括爭取撥款為龍鼓灘涉及220公頃的近岸填海，合併研究屯門西沿海涉及約220公頃的地區發展潛力，當中會考慮能否將包括內河碼頭的沿海地區作住宅發展。

覓地預留作公共設施

林鄭指，會檢視目前超過300幅佔地300多公頃預留作單一公共設施的「政府、機構或社區」用地，具體建議，包括以「一地多用」模式發展多用途公共設施大樓、以混合模式發展住宅和公共設施，或保留作特定的政府設施。並會促成非政府機構重建用地上的低矮建築物，作為長者房屋、青年宿舍或過渡性房屋等。

林鄭說：「各項計劃開拓的現有土地以至上述提及1,200多公頃藉填海所創造的新增土地，加上已規劃的總共約950公頃的新發展區和80多幅正在進行或有待改劃作房屋用途的土地，都是土地供應的重要來源」。會透過定期更新《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》和按年檢視《長遠房屋策略》下的供應目標，向社會匯報推展進度。

邀青年參與構建「明日大嶼」

林鄭重提上年度的「明日大嶼願景」，指會搭建平台讓不同專業人士和青年人參與構建人工島的城市設計、土地用途和智能、環保及可持續發展措施等，以及探討如何把人工島上的建屋計劃與香港市民的住房訴求連繫起來，確保帶來的住屋建設是屬於市民，「屬於香港的」，她懇請立法會稍後批准有關的撥款申請。