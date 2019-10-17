【逃犯條例】張建宗：警方於電光火石間執法　難完全跟從規矩

反修例風波持續逾4個月，警民關係破裂，政府昨日（16日）公布新一份《施政報告》，不過未有提及如何解決警民問題。政務司司長張建宗今早（17日）於商台節目表示，警方於電光火石之間執法，難以完全跟從規矩，如市民認為有不妥，可以作出投訴。他又稱，《施政報告》主打民生議題，警民關係並非着眼點，但不代表政府不重視相關問題。 張建宗又表示，知道市民對《施政報告》反應不理想，不過過形容報告是「挑戰心魔、跳出框框」，提出過往認為不可行的政策。

張建宗表示，《施政報告》主打民生議題及社會矛盾，警民關係非着眼點，不過強調並非不重視警民關係。（資料圖片）

張建宗今早出席商台節目《在晴朗的一天出發》。對於社會對《施政報告》的反應不理想，張建宗表示，市民需要時間消化內容，認為其中一個原因是，特首昨日宣讀時較為精簡，而且主要聚焦房屋、基層問題，建議市民可再詳讀報告內容。他續稱，編制《施政報告》時，政府不遺餘力，而且「挑戰心魔、跳出框框」，提出過往認為不可行的政策，例如研究向「N無」人士持續派發生活津貼。

《施政報告》主打民生議題 警民關係非着眼點

近日警民關係惡劣，惟《施政報告》未有提出解決方法。張建宗解釋，報告主打民生議題及社會矛盾，警民關係非着眼點，不過強調政府並非不重視警民關係。對於警暴的問題，他表示警方於電光火石之間執法，難以完全跟從規矩，市民如覺得警方處理手法不妥，可以向投訴警察課投訴，監警會亦研究6月9日起的連串問題。

之前張建宗就警方於7.21元朗事件的處理手法道歉，結果引來警方批評。張形容與警方的關係從來沒有問題，亦沒有紛爭。

張建宗又稱，政府願意放下身段與市民對話，之前曾展開閉門對話，當中有市民曾參與示威，而且相當激進。他表示，明白市民的不滿並非單一成因，部分人心聲充滿憤怒，例如看不到前路有希望，樓價貴，工資又低。他續稱，政府聽到市民心聲，會接受批評，亦會全面客觀檢視問題。