【大灣區】警協擬優惠價團購肇慶香港城　查錫我︰或觸例須申報

香港警察隊員佐級協會主席林志偉昨日（16日）向會員發信表示，雅居樂集團構建於大灣區的「肇慶香港城」，料明年落成，該會正聯同香港政府華員會與雅居樂積極磋商，以「兩會團購概念」爭取「最優惠價格」。 政府華員會會長利葵燕回覆《香港01》表示，不知道有關優惠詳情，強調華員會只是接收資訊。雅居樂集團則回覆表示，項目銷售對象是各階層人士，當中包括但不限於香港退休公務員，如消防救護人員、警務處、海關等，以及其他合資格的公務員，細節有待進一步協商。 前廉政公署總調查主任查錫我、立法會議員林卓廷均表示，公務員團體爭取團購優惠並無違法，不過接受方即使是透過有關會員名義，取得因公職身分而有的特許優惠，都須事先作出申報並獲批准，否則有可能觸犯《防止賄賂條例》。 《香港01》正向公務員事務局及警務處查詢。

香港政府華員會會長利葵燕回覆《香港01》表示，不知道「兩會團購概念」爭取「最優惠價格」有關優惠詳情，強調華員會只是接受資訊。（資料圖片）

華員會會長：十劃都未有一撇​

對於員佐級協會主席林志偉昨日（16日）發出的會員信，提到他們會與香港政府華員會「兩會團購」概念，盡量與雅居樂集團爭取「最優惠價格」」，華員會會長利葵燕接受查詢表示「詳細資料未知」，直言「團購係咩意思，我都唔係好知」，她估計爭取優惠價格方式，或類似本港買家欲購數個樓盤單位，然後向發展商爭取折扣或減價等，但坦言項目「十劃都未有一撇」，重申不知道優惠詳細內容。

強調華員會只是接收資訊

至於林志偉在信中指，兩會與雅居樂集團構建「肇慶香港城」，利葵燕則指華員會至今角色都是以接收資訊為主，就項目而言，只提供如「肇慶都幾遠，交通方唔方便㗎？」等簡短訊息，認為言論純屬「畀過吓意見」。她認為，「肇慶香港城」項目原意為吸引全港市民，不論公務員與否，都是提供了一個北上發展或置業的機會，她又表示，過去亦有不少公務員退休後選擇到內地置業的例子，認為有關項目旨在為公務員提供「退休後多一個選擇」。

雅居樂：銷售對象為各階層人士 包括香港退休公務員

雅居樂集團回覆《香港01》表示，與肇慶市政府在2018年年底開始就「肇慶香港城」項目進行洽談，其後簽署了意向投資協議，包括建設一個「具有香港體系特色, 打造適合社會各階層人士退休生活的特色小區」。銷售對象則為各階層人士，當中包括但不限於香港退休公務員，如消防救護人員、警務處、海關、入境事務處及其他合資格的公務員。 雅居樂集團指，與肇慶市政府就合作條件及細則仍在接洽溝通之中，細節有待進一步協商。

廉政公署前總調查主任、大律師查錫我表示，任何人都可以參加團購，但是香港公務員包括警務人員不能因為其公職身份獲得其他香港人無的特別優惠（Equally availible to everybody），否則有可能觸犯防止賄賂條例第三條。（資料圖片）

查錫我︰因公職身份獲特許優惠或涉防賄條例

廉政公署前總調查主任、大律師查錫我表示，任何人都可以參加團購，但是香港公務員包括警務人員不能因為其公職身份獲得其他香港人無的特別優惠（Equally availible to everybody），否則有可能觸犯防止賄賂條例第三條；而任何公務員在接受與其公職相關的特別利益時，亦必須事先作出申報，獲取批准後才可接受該等利益，惟他指現實中「好難會獲批」。

曾任職廉署的民主黨林卓廷表示，如有協會成員因協會爭取優惠而得到信中提及的特有優惠價，便有機會觸及《防止賄賂條例》的第三條「索取或接受利益」。（資料圖片）

林卓廷︰接受方須取得管方准許

曾任職廉署的民主黨林卓廷表示，單看有關信件內容，可分兩個層次檢視，首先協會是用組織名義為會員爭取折扣優惠，而非用「訂明的公職人員」身份，未必會落入《防止賄賂條例》的第三條「索取或接受利益」。不過，如有協會成員因而得到信中提及的特有優惠價，便恰恰是觸及上述條例條文，即使有關優惠是透過協會名義取得，接受方為避免嫌疑，都須取得管方准許。他解釋說，要考慮的就是提供優恵方，是否向全部有一定會員數的類似職員組織提供優惠，而不是只有指明的協會獲特許優惠。