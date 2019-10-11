近日網上流傳一則來自一間小學的E-Class通告，內容是指校內有兩名同學患上手足口病，且同樣是來自四年級的其中一班，並提及學校是收到衛生防護中心指示，建議該校學生不宜為預防手足口病而戴口罩，還直言手足口病不會經飛沫傳播，惟事實並非如此！

網上截圖

家長質疑通告內容

該校通告以收到衛生防護中心「指示」為由，建議同學於10月9日至22日期間，都不宜為避免手足口病而戴上口罩，皆因手足口病不經飛沫傳播。

不過，通告下半則引用衛生防護中心描述手足口病的傳播途經：「手足口病主要透過接觸患者的鼻或喉嚨分泌物、唾液、穿破的水疱或糞便，或觸摸受污染的物件而傳播。」前文提及不經飛沬傳播，後文則指出唾液為傳播媒介，難免令一眾家長摸不著頭腦，對此通告的內容抱強烈質疑態度。

兒科醫生陳欣永 醫生：手足口病絕對會經飛沫傳播 兒科醫生陳欣永解釋，手足口病是腸病毒大家庭中的一員，其中最「毒」的叫71型，皆因較有可能引起其他併發症！而最重要的是，手足口病是會透過飛沫傳播，簡單來說即是「口水」，當然最建議是有病就留在家中休息，不要上學。 醫生亦做了簡單說明，所謂飛沫有機會傳播的原因為：「假設同學咳嗽，飛沫殘留在桌面上或升降機按鈕上，病菌會在上面殘留一段時間，如果小朋友接觸到這些病菌，再去『捽眼捽鼻』就會有機會感染。」手足口病一般潛伏期為3至7日，而口罩是其中一個預防經飛沫傳播疾病的工具，包括肺炎球菌、流感等等。

Iris與幼子(余俊亮攝)

家長：若校方發不合理通告會投訴

Iris幼子目前8歲就讀二年級，她慶幸身邊家長都有批判性思考，對目前蒙面法引起的風波，她直言：「無論什麼情況，子女的健康都一定放在第一位，若然校方發出任何不合理之通告，必定投訴到底！而且更過分是部分幼稚園也發出蒙面法有關的通告。」

家長憂校方自我審查

家長同盟主席Eiffel表示，如果有實質證據指出有學校出現「自我審查」情況，那學校就似乎有把教育局或其他政府部門干擾校務的指示凌駕於學童健康之上之嫌。而且進一步誤導，向家長施壓，甚至影響、改變一般學生帶口罩的習慣及自由！香港學校環境稠密，亦可能會有礙疾情，如果情況繼續，會令家長擔心子女在校健康狀況及學校淪為政治任務工具。

網民留言

就以上事件記者曾向校方查詢，惟至截稿前仍未收到回覆；而衛生防護中心則指需要時間處理，但於截稿前仍未有回覆。