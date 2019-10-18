【逃犯條例】段崇智指被捕中大生受不當對待　警︰連基本資料都無

香港中文大學校長段崇智今日（18日）發公開信指，校方逐一聯絡逾30位被捕同學，大部分曾經遭不合理對待，親述被拖延求醫、求見律師家人不果、被逼全裸搜身等，段崇智認為絕非單一事件，要求警方查明細節後清晰交待，他亦會去信行政長官林鄭月娥促跟進。 警察公共關係科署理總警司江永祥今日在記者會上回應指，任何人在拘捕行動中有不滿或受屈，應挺身而出提供資料，惟他看完段校長的信後，認為「連最基本資料都見不到」，他強調最重要的「拼圖」是當事人的口供，並指有當事人每次的陳述都有出入，增加警方調查難度。

就中大校長段崇智的公開信，警察公共關係科署理總警司江永祥回應指，有留意相關內容，想指出任何人在拘捕行動中有不滿或受屈，應挺身而出作出投訴及提供資料，他指︰「在段校長的信或者聲明裡面，是連一些最基本的資料，我們都見不到。」他續指，警方有時候亦主動了解或跟進，但各類型調查最重要的拼圖是當事人的口供，又指出有聲稱受辱的投訴人每次的陳述都有出入，增加警方調查難度，「究竟哪一次講的才是事實的全部呢？」就算警方有任何基本資料，但當事人不挺身而出給予口供，就不能還原事件真相，對任何方面都不公平。

段崇智的公開信中指出，中大由上周五起，逐一聯絡逾30位被捕同學，讓學生親述在拘留期間曾經遭不合理對待，大學已即時聯繫義務校友律師協助，呼籲受影響學生爭取應有權利，他非常願意與律師一起陪同投訴，「我在此嚴正指出，無論同學因何事被捕，警方必須確保在拘捕及扣留過程中，被捕人士應有的權利不被剝削。」對於部分警務人員涉嫌不當使用暴力或違反人權，經查證後須予以譴責。他會去信行政長官，促考慮針對現時大學已掌握初步資料的約20宗個案，在現有機制以外作出嚴正跟進。