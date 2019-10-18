【逃犯條例】中大將設跨部門工作組支援　邀學生代表及校友加入

香港中文大學校長段崇智今日（18日）發公開信，全文逾3200字，指會為在被捕期間遭不合理對待的學生提供協助，包括在律師的協助下以書面陳述撰寫每宗個案詳細情形，由大學陪同學生作出投訴，並會去信行政長官，促考慮針對現時大學已掌握初步資料的個案，在現有機制以外嚴正跟進。 另外，在公開信中提到，對於學生關注警察進入校園情況，校方已為此安排24小時法律支援，並加強前線保安人員的訓練及警覺性。將會成立一個跨部門的迅速應變專責工作組 (Rapid Response Task Force)，就五大支援範疇成立分組，會邀請學生代表及校友加入。

香港中文大學校長段崇智今日（18日）發公開信，全文逾3200字，指會為在被捕期間遭不合理對待的學生提供協助。（資料圖片）

就警察進入校園的關注，段崇智指，一般情況下，如警察欲進入校園，保安處會先向警方查詢到校原因，了解警方是執行法庭搜查令，或是在涉案人士同意下作出調查，或有合理懷疑相信有涉嫌犯罪人士在某處所內，希望大家明白，大學有法律責任配合警方調查工作，但大學會先向警察了解進校的具體資料，包括調查目的及地點等，學校已為此安排24小時法律支援，並加強前線保安人員的訓練及警覺性。

此外，大學一直設有由他領導的危機處理小組，由於現時社會狀況急速變化，他決定將會成立一個跨部門的迅速應變專責工作組 (Rapid Response Task Force)，就五大支援範疇成立分組，包括「文化共融」、「學業支援」、「校園安全、保安及法律事宜」、「學生支援及心理健康」、「溝通與協調」，由副校長及教務長分別擔任召集人，跟進不同的工作並向他匯報，會邀請學生代表及校友加

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促政府盡快盡力解決問題 為年青人重燃希望

公開信最後以「讓信、望、愛帶領我們前行」為題，指過去幾個月的社會及校園風波，對各人都是一個學習的過程，他深信對話是解開矛盾的出路，「強硬對立不能換來妥協，真心坦誠方能修補撕裂。香港的成功有賴香港人的團結及法治精神。」他認為，現時社會上的負面情緒已達臨界點，不斷升級的暴力及破壞行為必須停止，政府必須盡快、盡力提出可行方案解決社會上各種問題，「方可以為這一代的年青人──香港的未來，重燃希望。」

他指，校園不會放棄教導同學博文約禮的精神。「假如校園失去了團結、失去了開放包容、理性及互相尊重之心，失去了盼望和信任，失去了愛，又怎可以再為大家遮風擋雨？」段崇智分享，他在香港出生及長大，是他摯愛的家鄉，籲「所有香港人，不論政治立場，都是同舟人，有很多共通之處。我衷心希望真相可以帶來和解，可以重建香港寶貴的精神財富。」