【校園天地】真道書院讓學生有「夢」可追

為了鼓勵學生追尋夢想，香港華人基督教聯會真道書院今年參加了DreamStarter，學校大刀闊斧改動時間表，讓全級中三學生在每周三下午有兩小時的專題研習時間，實行打破學科的規限，自發自主的追夢學習。真道書院更透過CATALYST Education Lab請來MIT（美國麻省理工大學）的支援，早在暑假時已由MIT學者David Birnbach培訓負責DreamStarter指導老師project learning 的技巧。

從SDG遊戲出發鼓勵尋「夢」

為了讓每位中三學生擁有由心而發的「夢想」，老師不急於要學生回答「我的夢想」，而是先讓學生從遊戲中認識世界。與其枯燥地講述17個聯合國可持續發展目標（SDG），老師設計了SDG桌遊，讓學生在玩中學，了解17個世界關注的問題，從而反思自己的「痛點」（pain point），找到解決問題的動力。

連繫生活，關心身邊有需要的人

不是每位學生都能在SDG裡找到共鳴，老師再從「我看見、我同情、我想幫忙」出發，讓學生觀察身邊人的需要，以科技及創意，解決人的問題，提升生活水平。老師分享了校內外有可能的project ideas, 刺激思考，帶出人文關懷，也是科技發展的核心目標。老師分享project ideas，同學一邊聽，一邊猜想怎樣解決問題，氣氛熾熱。

其中有一組中三T班的同學，去年在PBL專題研習裡已關注河流保育的問題，今年在SDG遊戲裡又見到「水下生物」這個目標，決定在這個方面鑽研。何同學分享道：「我在網上看到一段影片，是海龜的鼻孔裡插着塑膠飲管，覺得它很可憐。」邱同學談到河流污染，儼如專家一般：「Algae bloom 和固體廢物是河道污染的主要原因，因為另一組同學會集中做固體廢物清潔機械人，所以我們集中鑽研「藻華」的問題。」同組的孫同學積極道來：「其實未必很難，藻華的形成在河水比較靜態的河岸邊，如果我們發明一部「吹水機」保持河水流動，那就可以減低廿藻裡的滋長。何同學補充：「其實我們都擔心太難做，因為這麼多年都未有科學家解決的問題，我們怎麼可能解決？但不嘗試就注定失敗，所以我們一組同學想試試看。」雖然這個想法天馬行空，但至少同學們已經逐步向夢想進法。

各位指導老師都抱持開放的態度，讓學生「吹水」，自由追夢，再透過Defining the Problem 和Gap Analysis等不同工具，幫助學生落實夢想。夢想，可遇也可期。

（內容由香港華人基督教聯會真道書院提供）

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什麼是「啟夢者計劃」(DreamStarter)？

DreamStarter是一個全新的社會創新教育。透過一個體驗式的尋夢之旅，希望從小培養學生價值觀，運用創新思維為社區帶來改變， 從中學習企業家精神，懷着信心解決問題，迎接未來的挑戰。