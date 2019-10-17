【校園天地】天主教柏德學校DreamStarter「一杖」助長者夢成真

天主教柏德學校DreamStarter「一杖在手」的成員已經成功為長者製作一支能測心跳又可存取棋子的智能拐杖。

組員一起構思並動手畫草圖。(天主教柏德學校圖片)

雖然過程中遇上很多技術上的問題，但同學們並沒有放棄，反而不斷尋求方法解決難題。當中曾經致電多間大專院校和各類機構，但也找不到合適的公司或專業人士幫忙，確實有點不知所措。後來同學們努力學習3D設計，由於大家從未接觸過任何繪圖軟件，過程比想像中困難，但同學們仍然不怕辛苦，很努力嘗試，並成功設計到他們獨有的拐杖，最終亦有幸得到3D MART HK LTD和3D Printing Lab兩間公司的鼎力襄助，免費為他們把拐杖以3D技術打印出來，令他們第一支的「智能拐杖」成功誕生，大家都十分感動。

因此，同學們希望透過網絡世界，鼓勵大家無懼挫折，努力向著自己的夢想進發，亦再次感謝3D MART HK LTD和3D Printing Lab兩間公司的鼎力及無私的幫助，使他們的夢想成真。

（內容由天主教柏德學校提供）

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什麼是「啟夢者計劃」(DreamStarter)？

DreamStarter是一個全新的社會創新教育。透過一個體驗式的尋夢之旅，希望從小培養學生價值觀，運用創新思維為社區帶來改變， 從中學習企業家精神，懷着信心解決問題，迎接未來的挑戰。