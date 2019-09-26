【校園天地】大角嘴天主教小學　營造數學環境

大角嘴天主教小學向來鼓勵學生自主學習，同時亦緊貼時代的步伐，以不同方法提升教學效能。在數學科的教學上，教師明白有些數學概念較抽象，為了讓學生將所學的知識應用在日常生活，學校的教師團隊努力不懈，為學生提供實在的、能「觸」得到的數學教學工具─在校園營造數學環境，使學生能在生活中掌握數學概念，潛移默化，提升學習效能。

校內數學佈置 培養學生數感

學生在學習數學時，往往只能把數字和概念記住，但活用起來卻未能充分了解數字的意思。周德輝校長以學習分數為例：學生在學習分數時，記住了二分之一(1/2)和四分之二(2/4)是相等的，這個概念對於他們來說是理論，然而，把這個理論圖像化，將1化成2個1/2，到12個1/12排列出來，能讓學生一看就能對分數有清晰的概念。

課程統籌主任潘偉強指出學生在學習數學時無法把概念應用在生活中，例如學習角度時，學生只學會在書本上進行平面的量度，無法在生活中應用。若把角度的概念放到學校環境中，並加入培養數感的佈置，能讓學生實在地體驗課本中的知識。

數學科科主任許湘江老師表示，不同的學生需要不同的學習模式，包括視覺型、聽覺型及動覺型等。校園內的佈置就是為不同學習需要的學生而設，將抽象的概念視覺化，協助學生循不同的方法學習。例如，學生在學習時間這個概念時，常因時數在兩天之間一躍由昨天(晚上)12時，跳到今天(早上)1時而感到混亂。而製作一張清晰的時間線橫額，能幫助學生釐清時數的概念。同時形象化及色彩繽紛的佈置有助學生記憶和學習，每次經過佈置時，學生會無意中把內容記在腦海中，所以各項佈置的擺放位置均是精心挑選，將適合的課題放在相對應的年級課室附近，讓學生能常常接觸到，耳濡目染。

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老師精心設計數學課程 發展學生終身學習能力

另外本校數學科亦致力為學生設計多元化的學習活動，當中包括運用富趣味的電子學習工具回饋教學，加入課堂速算比賽提升學生運算的速度，運用數學科筆記簿摘錄課堂重點，透過高階思維訓練加強同學的解難能力，本年度亦發展校本英文數學課程，不但讓學生從小學習英文數學詞彙，亦可為學生日後升學奠定良好的基礎。同時數學組亦安排在課外活動時段開辦數學魔力橋及數獨班，讓學生多角度接觸學習數學的樂趣。

數學科拔尖課程 學生表現優異

至於數學科拔尖課程方面，數學科副科主任徐健業老師及陸燕華老師開辦「奧數培訓班」，於校內挑選數學成績優異的學生，參加校內奧林匹克數學培訓班，當中小二學生黃綽康同學更代表香港隊參加於日本福岡舉行之世界數學邀請賽總決賽，勇奪銅獎。

（內容由大角嘴天主教小學提供）

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