【逃犯條例】反修例示威浪潮4個月　誰還記得1年前的香港日常？

今日是10月9日，反修例運動由6月9日大遊行發展至今已整整4個月。在這123日中，香港屢爆街頭抗爭，催淚彈汽油彈橫飛、街頭打鬥，警民對立不斷加深，交通、市道近乎癱瘓，荒謬地變成香港人的日常。今次修例風波始作俑者、特首林鄭月娥曾在9月初電視講話中的一句話，相信不同政見的人都會認同：「對很多香港人來說，我們這個城市變得很陌生」。 同樣的4個月，一年前的6月9日至10月9日，誰還記得香港的日常是甚麼？大家當時會討論世界盃、書展這些較輕鬆、生活化的話題，周末放假時也會外出消費。當然那時社會也有面對困難、也有政治紛爭，即使面對山竹天災、沙中線人禍，但相對而言大家懂得和平解決、政府尚且會嚴肅處理、香港人也懂得苦中作樂之道。 相信，今天不少香港人心裏都會問，我們還回得去嗎？

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1. 世界盃熱潮－－酒吧商場爆滿

今年的6月上旬，香港爆發連場反修例抗爭，6月16日的大遊行更號稱有二百萬人上街。但在2018年的6月，社會最熱門話題是世界盃。2018年世界盃在去年6月14日開鑼，這個四年一度的足球盛事，在本港自然也引起討論熱潮。今天，香港不少酒吧、食肆門堪羅雀，但去年的6月，市民港九新界各地睇波，酒吧業旺場，決賽日多處爆滿，球迷聚集商場觀看賽事直播。

2018年的6月，不少市民沉迷「睇LIVE」，看的不是黑衣人和警察對陣，而是高水準的國際球賽。其中，克羅地亞歷史性殺入決賽、小國冰島成功迫和擁有球王美斯的阿根廷，都成為一時佳話。取得直播權的收費Now TV，其串流平台Now E被指常有延遲、故障，導致要免費播放，有網民嘲笑說「希望壞多幾日」。

2. 黃子華棟篤笑－－笑中有淚談時弊

2019年的7月，香港的反修例運動遍地開花，地區遊行、張貼連儂牆，成為不少人的「全民運動」。但在去年7月，香港人的「全民運動」，則是黃子華棟篤笑的撲飛熱潮。象徵香港一代流行文化的藝人黃子華，去年7月在紅館舉行「金盆𠺘口」棟篤笑，並表示是他的最後一個系列棟篤笑，全城搶飛，原價八百多元的門票最高被炒至過萬。

當時，「子華神」亦放開懷抱，大談社會政治議題、「黃藍」之別，又形容70至90年代是香港的黃金年代。當然，少不了老規矩，觀眾事必大叫「除褲」、「回水」。

以往黃子華棟篤笑，總是帶點黑色幽默的味道，笑中有淚大談香港社會弊病、人性弱點。一年過去，如果見到今日這種社會境況，未知「子華神」又會有什麼高見？

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3. 沙中線－－重大社會爭議會有獨立調查

今天，社會要求政府成立獨立調查委員會的呼聲可謂震天價響，普羅市民希望能透過委員會徹查反修例風波的來龍去脈，不過特首林鄭月娥，卻一而再再而三拒絕這個訴求，但成立獨立調查委員會，從來不是政府的禁忌。港鐵沙中線紅磡站工程自去年5月底起，連續被爆出涉嫌造假、剪短鋼筋的醜聞，隨後事件不斷發酵。在社會強烈關注下，林鄭月娥於6月12日宣布成立獨立調查委員會調查紅磡站問題。

而且，一年前的香港政府，尚且有「問責的」精神。在去年的沙中線風波中，港鐵時任工程總監黃唯銘在8月辭職、時任行政總裁梁國權提早退休、時任主席馬時亨要向公眾道歉，他本人續任半年收拾殘局後亦要退位。對比之下，律政司司長鄭若驊支持率跌至只有個位數，仍一派「好官我自為之」的姿態，實在令人啞然失笑。

沙中線事件中，公眾見到的是政府對重大社會爭議，會獨立調查，設法釐清真相。即使沙中線的問題仍層出不窮，但起碼公眾會見到涉事人物會問責下台，承擔責任；政府也不會單純叫港鐵自己查自己，然後說「現行機制行之有效毋須獨立調查」，也不會說「道歉影響港鐵士氣」。縱使爭議仍在，至少社會大眾仍感到一絲「公道」。

4. 颱風山竹－－港人天災中發揮互助精神

今年9月，建制陣營力倡啟動《緊急法》遏止示威浪潮，特首林鄭月娥終在10月5日啟動《緊急法》，訂立《禁蒙面法》，激進示威再升級，而在一年前，社會也曾討論過《緊急法》議題。強颱風山竹於2018年9月16日襲港，天文台一度發出十號颶風信號達10小時。這個「巨無霸」風暴，堪稱香港近數十年最矚目風災，市面受嚴重破壞。翌日市民在惡劣路面情況下上班，也引起一片混亂。當時輿論批評林鄭本應可按《緊急法》下令停工停課，當時林鄭卻「謙稱」自己沒有這個權力。

不過在天災中，亦體現香港人的互助精神。多區市民都自發組團，在社區內清理路面塌樹和垃圾。網民亦懂得苦中作樂，以市民的「絕望返工相」改圖惡搞。

另外有一幕，一名警察手持一把小小的線鋸，嘗試鋸開巨型的塌樹，照片在網上廣傳。雖然「刀仔鋸大樹」被嘲效用不大，但相信社會大眾仍感受到前線警務人員服務市民、社會的熱誠。回望今天日復日的警民衝突，警隊形象、警民關係陷入空前低谷，更是令人感慨萬千。

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5. 《蟻俠2》上映

7月的暑假是消費旺季。Marvel系列電影《蟻俠2》去年7月初在香港上映，當時正值《復仇者聯盟3》放映後的Marvel熱潮，在《復》中沒有出場的蟻俠，自然成為全球包括香港影迷的關注對象。

撇開而言，Marvel系列的超級英雄電影，自然是科幻橋段，不會在現實出現。但在《復仇者聯盟3》之中，奇異博士說出的那句經典對白「We are in the endgame now（我們在終局之戰了）」，當下的香港人，或許深有體會。因為一年後的今天，不少反修例人士，以《復仇者聯盟4》的副題「Endgame」來形容近月一連串的抗爭行動，但正如《復仇者聯盟4》的結局一樣，無論過程再困難，事情過後，人終要尋回自己的生活，「Endgame」之後，香港應該如何走下去？

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6. 吉野家開馬鞍山分店全城哄動

近日的新聞之中，吉野家經常「見報」，因為其多家分店一再成為激進示威者破壞的目標。事緣吉野家的facebook專頁戲謔撕連儂牆紙條的警員，其後吉野家撤帖及有傳解僱「小編」，引發大批反修例人士不滿，更屢成激進示威者「裝修」目標。

不過在去年，吉野家仍是廣受普羅大眾歡迎的連鎖食店，連一家分店開業也成為市民大眾奔走相告、熱爆社交媒體的「大新聞」。馬鞍山在本港是有名的「美食沙漠」，去年8月1日，頌安商場吉野家分店試業，引發當區居民大排長龍，當日下午5時半賣光食物落閘。當時不少市民看見這個情況，相信心中都不禁暗笑：「有冇咁誇張呀？」

回憶中的過去總是美好，重提去年的舊事，目的並非純粹「話當年」。而是，反修例示威浪潮整整四個月的今天，香港社會充滿負能量：失望、無奈、憤怒、憎厭、仇恨、疲憊、無力，但這個並不是香港過去的常態，也不應該成為「新常態」，香港人曾經可以不分藍黃、不分你我，同笑、同哭、守望相助。

今天，我們對未來沒有盲目樂觀的本錢，但也不應該對未來徹底悲觀絕望。