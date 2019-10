【逃犯條例】反修例示威浪潮4個月　誰還記得1年前的香港日常？

今日是10月9日,反修例運動由6月9日大遊行發展至今已整整4個月。在這123日中,香港屢爆街頭抗爭,催淚彈汽油彈橫飛、街頭打鬥,警民對立不斷加深,交通、市道近乎癱瘓,荒謬地變成香港人的日常。今次修例風波始作俑者、特首林鄭月娥曾在9月初電視講話中的一句話,相信不同政見的人都會認同:「對很多香港人來說,我們這個城市變得很陌生」。 同樣的4個月,一年前的6月9日至10月9日,誰還記得香港的日常是甚麼?大家當時會討論世界盃、書展這些較輕鬆、生活化的話題,周末放假時也會外出消費。當然那時社會也有面對困難、也有政治紛爭,即使面對山竹天災、沙中線人禍,但相對而言大家懂得和平解決、政府尚且會嚴肅處理、香港人也懂得苦中作樂之道。 相信,今天不少香港人心裏都會問,我們還回得去嗎?

1. 世界盃熱潮--酒吧商場爆滿

今年的6月上旬,香港爆發連場反修例抗爭,6月16日的大遊行更號稱有二百萬人上街。但在2018年的6月,社會最熱門話題是世界盃。2018年世界盃在去年6月14日開鑼,這個四年一度的足球盛事,在本港自然也引起討論熱潮。今天,香港不少酒吧、食肆門堪羅雀,但去年的6月,市民港九新界各地睇波,酒吧業旺場,決賽日多處爆滿,球迷聚集商場觀看賽事直播。

2018年的6月,不少市民沉迷「睇LIVE」,看的不是黑衣人和警察對陣,而是高水準的國際球賽。其中,克羅地亞歷史性殺入決賽、小國冰島成功迫和擁有球王美斯的阿根廷,都成為一時佳話。取得直播權的收費Now TV,其串流平台Now E被指常有延遲、故障,導致要免費播放,有網民嘲笑說「希望壞多幾日」。

2. 黃子華棟篤笑--笑中有淚談時弊

2019年的7月,香港的反修例運動遍地開花,地區遊行、張貼連儂牆,成為不少人的「全民運動」。但在去年7月,香港人的「全民運動」,則是黃子華棟篤笑的撲飛熱潮。象徵香港一代流行文化的藝人黃子華,去年7月在紅館舉行「金盆𠺘口」棟篤笑,並表示是他的最後一個系列棟篤笑,全城搶飛,原價八百多元的門票最高被炒至過萬。

當時,「子華神」亦放開懷抱,大談社會政治議題、「黃藍」之別,又形容70至90年代是香港的黃金年代。當然,少不了老規矩,觀眾事必大叫「除褲」、「回水」。

以往黃子華棟篤笑,總是帶點黑色幽默的味道,笑中有淚大談香港社會弊病、人性弱點。一年過去,如果見到今日這種社會境況,未知「子華神」又會有什麼高見?

3. 沙中線--重大社會爭議會有獨立調查

今天,社會要求政府成立獨立調查委員會的呼聲可謂震天價響,普羅市民希望能透過委員會徹查反修例風波的來龍去脈,不過特首林鄭月娥,卻一而再再而三拒絕這個訴求,但成立獨立調查委員會,從來不是政府的禁忌。港鐵沙中線紅磡站工程自去年5月底起,連續被爆出涉嫌造假、剪短鋼筋的醜聞,隨後事件不斷發酵。在社會強烈關注下,林鄭月娥於6月12日宣布成立獨立調查委員會調查紅磡站問題。

而且,一年前的香港政府,尚且有「問責的」精神。在去年的沙中線風波中,港鐵時任工程總監黃唯銘在8月辭職、時任行政總裁梁國權提早退休、時任主席馬時亨要向公眾道歉,他本人續任半年收拾殘局後亦要退位。對比之下,律政司司長鄭若驊支持率跌至只有個位數,仍一派「好官我自為之」的姿態,實在令人啞然失笑。

沙中線事件中,公眾見到的是政府對重大社會爭議,會獨立調查,設法釐清真相。即使沙中線的問題仍層出不窮,但起碼公眾會見到涉事人物會問責下台,承擔責任;政府也不會單純叫港鐵自己查自己,然後說「現行機制行之有效毋須獨立調查」,也不會說「道歉影響港鐵士氣」。縱使爭議仍在,至少社會大眾仍感到一絲「公道」。

4. 颱風山竹--港人天災中發揮互助精神

今年9月,建制陣營力倡啟動《緊急法》遏止示威浪潮,特首林鄭月娥終在10月5日啟動《緊急法》,訂立《禁蒙面法》,激進示威再升級,而在一年前,社會也曾討論過《緊急法》議題。強颱風山竹於2018年9月16日襲港,天文台一度發出十號颶風信號達10小時。這個「巨無霸」風暴,堪稱香港近數十年最矚目風災,市面受嚴重破壞。翌日市民在惡劣路面情況下上班,也引起一片混亂。當時輿論批評林鄭本應可按《緊急法》下令停工停課,當時林鄭卻「謙稱」自己沒有這個權力。

不過在天災中,亦體現香港人的互助精神。多區市民都自發組團,在社區內清理路面塌樹和垃圾。網民亦懂得苦中作樂,以市民的「絕望返工相」改圖惡搞。

另外有一幕,一名警察手持一把小小的線鋸,嘗試鋸開巨型的塌樹,照片在網上廣傳。雖然「刀仔鋸大樹」被嘲效用不大,但相信社會大眾仍感受到前線警務人員服務市民、社會的熱誠。回望今天日復日的警民衝突,警隊形象、警民關係陷入空前低谷,更是令人感慨萬千。

5. 《蟻俠2》上映

7月的暑假是消費旺季。Marvel系列電影《蟻俠2》去年7月初在香港上映,當時正值《復仇者聯盟3》放映後的Marvel熱潮,在《復》中沒有出場的蟻俠,自然成為全球包括香港影迷的關注對象。

撇開而言,Marvel系列的超級英雄電影,自然是科幻橋段,不會在現實出現。但在《復仇者聯盟3》之中,奇異博士說出的那句經典對白「We are in the endgame now(我們在終局之戰了)」,當下的香港人,或許深有體會。因為一年後的今天,不少反修例人士,以《復仇者聯盟4》的副題「Endgame」來形容近月一連串的抗爭行動,但正如《復仇者聯盟4》的結局一樣,無論過程再困難,事情過後,人終要尋回自己的生活,「Endgame」之後,香港應該如何走下去?

6. 吉野家開馬鞍山分店全城哄動

近日的新聞之中,吉野家經常「見報」,因為其多家分店一再成為激進示威者破壞的目標。事緣吉野家的facebook專頁戲謔撕連儂牆紙條的警員,其後吉野家撤帖及有傳解僱「小編」,引發大批反修例人士不滿,更屢成激進示威者「裝修」目標。

不過在去年,吉野家仍是廣受普羅大眾歡迎的連鎖食店,連一家分店開業也成為市民大眾奔走相告、熱爆社交媒體的「大新聞」。馬鞍山在本港是有名的「美食沙漠」,去年8月1日,頌安商場吉野家分店試業,引發當區居民大排長龍,當日下午5時半賣光食物落閘。當時不少市民看見這個情況,相信心中都不禁暗笑:「有冇咁誇張呀?」

回憶中的過去總是美好,重提去年的舊事,目的並非純粹「話當年」。而是,反修例示威浪潮整整四個月的今天,香港社會充滿負能量:失望、無奈、憤怒、憎厭、仇恨、疲憊、無力,但這個並不是香港過去的常態,也不應該成為「新常態」,香港人曾經可以不分藍黃、不分你我,同笑、同哭、守望相助。

今天,我們對未來沒有盲目樂觀的本錢,但也不應該對未來徹底悲觀絕望。