【長者房屋】營運主因為謀利　鄧耀昇：沒有無限資源做善事

「舖王」鄧成波的孻仔、陞域主席鄧耀昇，在外界眼中是一名富二代，這位新晉富豪不諱言做生意目的，必定是謀利，即使加入長者住屋市場，亦是「因為有錢賺」，「如果做善事就留給做善事的機構 我們沒有無限資源去做善事。」 但他說，家族生意雖然是以地產為核心，但希望仍有別於其他地產商，「地產其實是個殼， 地產的意義不在於個殼，而是在於內容。」

陞域主席鄧耀昇坦言，加入長者住屋市場，亦是「因為有錢賺」。（鄧倩螢攝）

作為一名八十後，三十多歲的鄧耀昇出身於富裕家庭，父親投資地產致富，不諱言「喺一個比較OK嘅家庭環境出世。」投身長者住屋及護理市場，原來與他小時候的經歷有關。鄧耀昇說，小時候曾在街上、公園內，不時見到有長者遊蕩、休憩，「我小時候問過家人：長者每一日有咩做，在公園行下去銀行提款去飲茶，我有點覺得他們都在食社會資源。」

冀打破地產商負面印象

當時他的家人對他指，香港能有今天的繁榮，是由這一班看似無所事事的老人家付出血汗構成。家人從小灌輸的想法，造就他毅然發展安老產業，「出於感恩和孝心，如果無呢樣野唔會走去做醫療養老。」鄧耀昇表示，自推出長者住屋項目後，曾與NGO、政府聯絡，各界都對計劃態度正面，「給予這班長者不同的體驗、創造出一個新的標準，是我們想在養老產業方面希望做得到。」

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地產商在香港的形象偏向負面，總離不開「地產霸權」、「吸血鬼」、「官商勾結」之類的指控。鄧耀昇坦言，由地產行業走到長者護老界，某程度亦想化解公眾對地產商的觀感，「集團需要創新轉型...發現他們（地產商）都可以同社會接軌同大家去成長。」

非做善事 盼平衡收益及社會需要

雖然他不諱言：「永遠做地產在香港不會輸」，他卻認為地產商可分兩類人，第一類是著重收租賣樓，不斷投資獲利；而第二類人則是將地產商當成一個「殼」﹐,「我們思考集團未來方向係邊一條路，會越來越少朋友定越來越多朋友？希望係過程中可以建立多啲朋友。」他又指集團會一直堅持一種營運理念，「我們將社會重大需要放在營運核心，唔係好似其他傳統業務咁，次序上有唔同。」不過他亦不諱言，在商言商公司必須獲利才能繼續生存，「好多人覺得你是否做善事？如果做善事就留給做善事的機構，我們沒有無限資源去做善事。」