區選簡介會周四亞博舉行　上午11時起E線、S線巴士不停博覽館

區議會選舉候選人簡介會及抽籤程序將於明天（24日）於亞洲博覽館舉行，繼港鐵早前宣布機場快線列車於明日下午1時起只提供來回機場及香港站服務後，由明日上午11時起，由市區總站及機場總站開出的各條E線巴士、由東涌總站開出往機場的S線巴士，將不停博覽館站。

區議會選舉簡介會在周四於博覽館舉行。（亞洲博覽館網站）

明日上午11時開始，由市區總站及機場總站開出的各條E線巴士將不停博覽館，直至全日服務結束為止。於下午2時起，所有從市區總站開出的E線巴士將改以東涌為終點站，由機場開出往市區及東涌的E線巴士將維持服務，但不停博覽館。

至於各條由東涌總站開出往機場的S線巴士，將由明日上午11時開始不停博覽館，直至全日服務結束為止。於下午3時起，所有開往機場的S線巴士將不會在東涌總站上客，而由機場開往東涌的S線巴士將維持服務，但不停博覽館。機管局呼籲乘搭巴士前往機場的旅客盡量使用A線巴士，並留意交通消息。此外，因應營運情況，航天城停車場明天將全日關閉。



此外，由於香港國際機場客運大樓正實施進出管制安排，只有持有將於 24 小時內有效離港機票或登機證，以及有效旅遊證件的真正乘客，方可進入客運大樓範圍。機場保安將在機場快線香港站，協助旅客檢查前往機場所需文件或證明。

機管局呼籲旅客預留充裕時間前往機場。旅客亦可聯絡相關航空公司，或透過機場網頁及「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況。