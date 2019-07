【求職故事】加薪幅度滿意先走？獵頭人分享一年拒絕5次取錄個案

人搵工定工搵人?大部分求職者都很想快點找到一份合適自己的工作,但有些人卻很揀擇,對每份工作都雞蛋裡挑骨頭,一直都找不到理想的工作。獵頭人久保從事獵頭工作近8年,為不少求職者及公司找到合適的工作及人選,但當中,他都遇過不少奇情事件。以下為他於著作《獵頭公司奇情實錄》分享的個案。

撰文:久保

最近做緊一個role,因為客戶要求請「straight Big4 candidate」,過程中令我多接觸返一啲四至五年Big4經驗嘅Candidate。我想帶出個主題就係「選擇」,有時候一個正確或者一個錯誤嘅決定真係會對你嘅職場生涯有好大影響,選擇得好,可以令你平步青雲,相反,錯誤嘅決定有可能令你浪費了時間、或者搞彎份resume。

回想起幾年前曾經做過一個role:董事長助理,一個需要兩至三年Big4經驗嘅EA﹙行政助理﹚,坐chairman office,除了負責喺財務層面上去輔助主席,連生活上嘅大小瑣事都要去兼顧,算係董事長嘅左右手。董事長對Big4 candidate有特別偏好,所以當時個role其實唔難搵,仲好受歡迎,試過一個星期內收到超過一百五十份近乎一式一樣嘅Big4 candidate application。要喺當中揀最突出的五個其實真係有啲難度。

幾年前嘅我睇事物只不過得黑同白,當時我覺得Big4 candidate只不過有兩種人:想走,有原則嘅人;同埋想走,但冇原則嘅人。(幾年之後我先發現原來有第三種人,就係諗住唔走,想一路喺間公司做到退休為止嘅人)

當時呢個position去到最後大直路階段,有兩位candidates都見過主席:一個叫Grace、一個叫Peggy。兩人隸屬同一間Big4,年齡同埋職位都一樣,不約而同代表咗兩種人,Grace試過一年turn down五個Offer,佢比較有原則,覺得自己有市場,皇帝女唔憂嫁,所以求職時會比較揀擇,事實上佢亦係公司入面的top performer;Peggy就比較容易妥協,佢想儘快離開Big4出去攞commercial experience,如果工作、offer正正常常,佢都會積極考慮,至唔介意減人工去促成件事。呢個placement算是容易,因為從她們兩個當中選擇一個,所以無論如何都可以做成一單deal,對我來講反而最重要係幫到客戶搵到佢最需要嘅人、又可以幫到candidate搵到佢最想要嘅工作。

最後,個offer俾咗Peggy。

其實客人當初比較偏向Grace,因為佢响現公司係top performer,雖然Grace同Peggy兩個喺公司入面都屬同一個grading,但相對上,Grace嘅工作經驗略為優勝,而佢自己都知道呢個賣點,加上當時正值八月,仲有兩個月就會升職加薪,所以面試期間不斷同我又同客人有意無意暗示自己唔想減人工、同埋想要50%嘅增幅,因為再等兩個月就會加人工,冇理由而家減人工去接受新工作。記得佢當時同我講「opportunity cost」已經不下五十次。我上司叫佢做「機會成本小姐」,同我講:

「久保,Big4成街都係,一個招牌跌落嚟都可以壓死幾個,你做呢個role有冇收過超過一百份差唔多嘅CV?點解你要咁固執淨係要close呢個candidate?」

「哎,因為佢係top performer?」我答。

「你唔可以咁執着,就算今日俾你說服到佢take offer,呢啲candidate會好難manage,返一個月甩咗,到時你白做,又要幫個客搵free replacement,仲慘。不如將個機會俾Peggy好過,起碼佢真係好鍾意份工又好想離開Big4。」

Grace當時同我講人工要求底線係700K(當時我聽錯以為係月薪,當堂嚇一跳)。我如實同客戶交代,個客回咗我四個字:「佢憑甚麼?」事實上這個求職市場雖然考慮straight Big4 candidate,縱使他們沒有commercial工作經驗,但客戶都唔介意由零開始慢慢培訓,一般客戶都會加5%人工或是平手出offer,個別客戶會用「冇經驗」做理由壓candidate 10-15%人工,但candidate大部分都理解的,因為長遠嚟講,留响Big4愈耐、升得愈高級,就愈來愈難走出去(當然久保亦有做過唔少十年Big4,人工有加無減出去做controller、director的case)。

Grace當時要求嘅價位有少少唔合理,因為客戶的出offer準則係以最近一年嘅人工去釐定,並唔係以「知道自己將來兩個月因為升職加薪加嘅人工去定」。客戶係冇可能offer超過六萬俾一個冇經驗但係知道自己會「升職加薪」嘅Grace,就算出得起錢,都over-budget。

「有時真係要將心比己,你揀人時人都會揀你,要make sense。」客戶對我說。相反,Peggy比較沒有那麼短視,她減自己3%的人工,俾客戶睇到佢有誠意去促成呢件事,因為佢知道失去嘅3%係未來半年salary review就可以追返,有好嘅機會梗係急急腳走入去先,蘇州過後冇艇搭。印象最深刻係佢嗰陣時同我講咗一句:「Every principle is destined to meet its exception.」(每個原則,都注定會遇到一個令它動搖的例外。)

三年後,Peggy平步青雲做咗高層,蝕少少底換來了大嘅甜頭;相反,Grace雖然升職加薪,但係隨着年資同工資逐年增長,佢愈嚟愈難找到自己心目中的理想工作,因為市場大部分的工作都需要commercial經驗。

最後,搞到要減自己30%人工去降低一級才可以出走,雖然結果一樣可以離開,但係浪費咗時間同青春,如果Grace當初肯睇遠少少,結果就變得好唔同。

久保每次interview求職者嘅時候,都會問佢哋:「錢、工作性質、銜頭和career path點樣去分先後?」問呢條問題可以知道其實佢哋最重視嘅係咩,再同客戶反映。當candidate見完工之後,我亦會叫佢哋打分,十分為滿分,問candidate會俾幾多分呢份工,如果俾八分咁剩返嗰兩分扣喺邊度?係地點?公司環境?同上司嘅化學作用?定係工作性質?一開始就知道佢哋想要啲咩,就可以慢慢响過程入面manage雙方期望,將落差慢慢收窄,從而到最後順利完成一個deal。

久保,雙碩士畢業後投身獵頭界,又稱「全職獵人」,多年來為客戶網羅人才、挖角,為員工找好老闆。喜歡和網友分享獵頭界奇聞異事,更喜歡出Post教人求職,幫人做一個由HR到老闆都覺得眼前一亮的Candidate。著作有:《獵頭公司奇情實錄》、《全職獵人 獵頭奇情.求職秘笈》。

