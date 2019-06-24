調查﹕員工培訓預算佔薪酬比率3.3%　呢個行業原來比例最高

香港人力資源協會發佈「2018年培訓及發展需求調查」，發現整體員工培訓預算佔全年整體基本薪酬開支輕微下跌，平均比率是3.3%，按年略降0.1個百分點。其中比率最高的行業為銀行/金融服務/保險、教育和非政府組織，分別佔8.6%、6.4%和6.1%。

數據亦顯示，香港企業熱衷培訓僱員掌握新科技，46%受訪企業於調查之前兩年間，已展開了與新科技相關的培訓，顯示香港職埸的培訓及發展狀況大致維持穩定。當中以大數據數據及雲端技術為題的訓練最為普遍，各佔45%。

他亦指出，教學模式的改變，即採用網上教學及在職培訓代替傳統訓練方式，加上公司期望管理層扮演導師角色培訓前線員工，及重視員工自我學習，均導致培訓預算比率微跌。

六成企業應用電子教學工具

另一方面，網上學習科技更趨普及。在接受調查的企業中，62%指出去年有採用最少一種網上學習科技培訓，比率連續3年高於6成，顯示企業廣泛應用電子教學工具。在過去十年，機構採用網上學習科技培訓有上升趨勢。香港人力資源學會理事會成員曾永昌表示，如果企業採用新科技培訓員工，即使員工的受訓時數下降，亦能維持培訓的整體成效。

調查結果亦顯示，2018年僱員全年人均培訓時數為16.9小時。人均受訓最高的三個行業是運輸/物流、銀行/金融服務及健康護理/藥劑，全年人均分別為26小時、19.8小時和15.2小時。曾永昌解釋，近年興起網上購物致物流業需求高，公司因而加強培訓前線員工的服務及科技應用技巧。

「2018年培訓及發展需求調查」在今年2月至4月間進行，訪問了111間來自18個工商界的企業，涵蓋54,000名全職員。調查目的為了解本港職場培訓及發展趨勢。