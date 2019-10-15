美國進口預先包裝銀鱈魚水銀超標一倍　食安中心要求停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（15日）公布，兩個由美國進口的預先包裝冷藏銀鱈魚樣本及散裝冷藏銀鱈魚樣本被驗出金屬雜質汞（俗稱水銀）的含量，分別超出法例標準106%及28%，食安中心正追查有關產品的來源。

食安中心發現有預先包裝銀鱈魚水銀含量超標。（資料圖片）

涉事銀鱈魚產品資料如下：



產品名稱：美國銀雪魚扒

來源地：美國

包裝商：祥記海產（香港）有限公司

此日期前最佳：二○二一年三月三十日

食物環境衞生署食物安全中心稱，分別從石塘咀及屯門兩間商戶抽取樣本進行檢測，當中結果顯示，預先包裝的銀鱈魚樣本含百萬分之一點零三的水銀，而散裝冷藏銀鱈魚樣本則含百萬分之零點六四的水銀，兩個樣本均超出法例標準的百萬分之零點五，即兩個樣本分別超標106%及28%。中心已知會涉事商戶上述違規情況，而商戶亦已按指示停售有關產品。中心正追查有關產品的來源。

中心發言人稱，水銀可損害人體的神經系統，尤其是發育中的腦部。攝取大量的水銀會影響胎兒腦部發育，對成人則會損害其視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力；孕婦、計劃懷孕的婦女和幼童等，在選擇魚類時應首選體型較小的魚類，避免進食上述水銀含量可能較高的魚類。根據《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》（第132V章），任何人如售賣金屬雜質濃度高於法定上限水平的食物，即屬違法，違例者會被檢控。一經定罪，最高可處罰款五萬元及監禁六個月。