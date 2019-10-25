【區議會選舉2019】馬嶽：若黃之鋒被DQ 　惹國際質疑選舉公正性

區議會選舉候選人簡介昨日舉行，但香港眾志秘書長黃之鋒至今仍未獲確認參與資格，負責處理其參選資格的選舉主任、南區民政事務專員馬周佩芬更因病休假，要由油尖旺民政事務專員蔡亮頂上。

中文大學政治與行政學系副教授馬嶽今早（25日）接受港台《千禧年代》訪問時表示，從未見過在參選申請期間更換選舉主任的相關安排，批評黃之鋒自本月初宣布參選後3個星期，至今仍未獲參選資格，再繼續拖延會影響選舉公正性。

他認為，不論最後黃的參選資格是否獲批，整個過程已讓人非議，因目前幾乎全部區選參選人均可獲入閘，若黃之鋒最終被撤銷參選資格，會令外界質疑篩選是針對黃之鋒個人，亦會在國際上產生負面影響，令西方國家質疑本港選舉出現嚴重問題，反對派不獲批入閘。