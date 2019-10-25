【區議會選舉2019】馬嶽：若黃之鋒被DQ 　惹國際質疑選舉公正性

撰文：胡家欣
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區議會選舉候選人簡介昨日舉行，但香港眾志秘書長黃之鋒至今仍未獲確認參與資格，負責處理其參選資格的選舉主任、南區民政事務專員馬周佩芬更因病休假，要由油尖旺民政事務專員蔡亮頂上。
中文大學政治與行政學系副教授馬嶽今早（25日）接受港台《千禧年代》訪問時表示，從未見過在參選申請期間更換選舉主任的相關安排，批評黃之鋒自本月初宣布參選後3個星期，至今仍未獲參選資格，再繼續拖延會影響選舉公正性。
他認為，不論最後黃的參選資格是否獲批，整個過程已讓人非議，因目前幾乎全部區選參選人均可獲入閘，若黃之鋒最終被撤銷參選資格，會令外界質疑篩選是針對黃之鋒個人，亦會在國際上產生負面影響，令西方國家質疑本港選舉出現嚴重問題，反對派不獲批入閘。
身兼南區區議員的立法會議員區諾軒亦認為今次事態更換選擇主任做法並不尋常，質疑馬周佩芬在審批黃之鋒參選上背後承受壓力。（資料圖片）
身兼南區區議員的立法會議員區諾軒亦在同一節目上表示，認為今次事態並不尋常，他指，過往有因地區事務與馬周佩芬共事，形容對方是秉持政府程序，按公務員價值去行事的公務員；最近未聽過馬周佩芬身體抱恙，過往南區參選人資格均由對方審批，質疑到最後一份申請才休假，未知對方背後是否受到壓力。他又期望，區選可以如期舉行，以體現社會公義價值。
另外，政府昨日指，已就區選成立「危機管理委員會」（危管會），就押後選舉、投票或點票事宜向選管會提供意見。馬嶽質疑危管會的法理基礎，暫未見到危管會獲賦予法律權力，可因應社會情況而延後選舉，甚至取消選舉亦非危管會職權範圍。
中文大學政治與行政學系副教授馬嶽批評，黃之鋒自月初宣布參選後三星期，至今仍未獲參選資格，再繼續拖延會影響選舉公正性。（資料圖片）