【逃犯條例】港鐵周六晚改回提早10時收車　指周末晚上風險較高

港鐵自本月4日晩受到嚴重破壞後，每晚收車時間都未回到正常，至本周三（23日）起才將服務時間延長一小時，至晚上11時才收車。惟港鐵周五（25日）深夜公布，考慮到周末晚上的風險較平日高，經與相關政府部門進行風險評估後，周六（26日，今日）的收車時間「走回頭」，再度回復至晚上10時收車。

↓↓近期港鐵站受到破壞情況↓↓

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在周五晚，港鐵除了機場快線維持正常服務外，其他各線重鐵、輕鐵及港鐵巴士服務，於晚上11時結束，是連續三晚押後至11時才收車。

港鐵周五深夜表示，雖然多個車站現時仍有不少早前被破壞設施有待復修，但經員工努力，各項設施的復修進度已有改善。不過，「考慮到周末晚上的風險較平日高，經與相關政府部門進行風險評估後」，決定周六港鐵各線除機場快線外、以及輕鐵和港鐵巴士服務，變回於晚上10時結束服務。

港鐵稱會繼續評估風險狀況，並有可能因應風險增加或再有鐵路設施被破壞而縮短服務時間。

網民周六發起多場行動，除了呼籲光顧「黃店」及拒到「藍店」外，金鐘及中環也有三場集會，其中一場沒有獲得警方的不反對通知書。另有網民發起晚上塞爆元朗大馬路行動，未知會否間接又影響西鐵線服務。