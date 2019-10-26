【屯馬線】港鐵內部文件披露　大圍至啟德站暫定明年1月5日通車

沙中線紅磡站去年起接連被揭發工程醜聞，導致原定今年中通車的屯馬線大圍站至紅磡站一直押後。政府早前指，「屯馬線一期」，由大圍站至啟德站將率先在明年首季通車。 據《香港01》取得港鐵內部文件，當中提及屯馬線第一期通車日期，暫定為明年1月5日，而下周一（28日）將會開始試車營運。 港鐵回覆《香港01》證實，屯馬線一期於下周一起進入試營運階段，至於通車日期仍有待落實。

港鐵內部文件披露「屯馬線一期」通車日期，暫定為2020年1月5日。（資料圖片）

下周一開始營運試車

沙中線通車日期因紅磡站工程醜聞多次出現變更，至今年7月中運輸及房屋局局長陳帆終宣布，港鐵審視各項因素後，將率先運行大圍站至啟德站，途經顯徑站及鑽石山站，即由烏溪沙站至啟德站一段，現改稱為「屯馬線一期」，並預料最快在明年首季啟用。

《香港01》取得港鐵10月發出的內部文件，原為交代屯馬線一期試車時工作及營運範圍須知，並提及該份文件生效日期為試車首日至暫定通車日期結束。「屯馬線一期」將於下周一（28日）開始營運試車，以及列車投入服務暫定為明年1月5日。至於最終敲定的通車日期，港鐵屆時將再發出行車通告交代。

《香港01》獲得港鐵10月發出的內部文件，原為交代「屯馬線一期」試車的安排，惟當中提及試車日期為10月28日（下周一）開始，而通車日期則暫定在明年1月5日。（消息人士提供）

當沙中線全線開通後路線圖。(港鐵圖片)

員工將進行通車實習

港鐵回覆《香港01》證實，屯馬線一期於下周一起進入試營運階段，逐步為鐵路列車服務與車站設施等不同系統進行運作測試，期間有關員工亦會進行實習，為通車作準備。屯馬線一期預計於2020年首季通車，通車日期仍有待落實，一有資料將會盡快作出公布。

+ 9 + 8 + 7

根據港鐵過往做法，多條新鐵路線開通均為周日通車，當中包括西港島線、觀塘線延線以及高鐵香港段等，而是次初步暫定2020年1月5日通車的「屯馬線一期」亦屬周日。