【10.20遊行】記協批水炮車針對性射向記者　譴責警方阻撓採訪

民陣原訂於周日（20日）發起九龍區遊行，於未獲警方批准下仍有大批市民自發上街，其後演變為警民衝突，警方多次出動俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車驅散。 香港記者協會發表聲明，指警方針對性向記者發射水炮，更在無預警下向大批記者聚集的位置投擲催淚彈。記協嚴厲譴責警方無理阻撓傳媒採訪，要求所有警員立即停止干擾及傷害記者，並向傳媒鄭重道歉。

有記者在深水埗採訪期間被水炮車射中。（資料圖片）

香港記者協會發表聲明，指警方於過去多個月的衝突現場一直對記者採取妨礙採訪的策略，甚至施以過度及不必要的武力。記協指出，周日的示威活動中，警方在深水埗處理大型警民衝突事件期間，出動俗稱「水炮車」的人群管理特別用途車，駛經一處路面時，雖只有數名記者在路旁採訪拍攝，水炮車卻兩度瞄準他們的身體直接噴射水柱。

警員擎槍指記者 投擲催淚彈

聲明提到，多名記者在旺角採訪期間遭警員不禮貌對待，除被防暴警員惡言相向、拉扯驅趕外，有警員更擎槍指向記者。晚上一批防暴警員在追捕示威者不果後，準備撤退上警車前，刻意用手擲式催淚彈擲向記者群，而該枚催淚彈在多名記者頭部上空爆開。

記協嚴厲譴責警方漠視新聞、採訪自由，多次針對記者施以不必要武力。記協重申，言論自由及新聞自由是香港重要的基石，發掘真相是記者的天職，無法對警員濫用武力習以為常，要求警方盡快撥亂反正，從速糾正錯誤。