【逃犯條例】周日5項集會遊行遍及五地區　僅一項獲不反對通知書

由6月開始的反修例運動開始至今，幾乎每個星期的周六日也有集會遊行，部分因有示威者堵路縱火而爆發警民衝突。今日（22日）有多達五項活動，涉及中西區、九龍中、沙田、青衣及東涌。 最早的一個在早上8時45分舉行，有網民發起在紅磡、土瓜灣及九龍城，築成基督徒人鏈。之後中午開始，有人發起到沙田連城廣場及新城市廣場進行「和你Shop」行動，之後又有在尖沙咀海旁開始、遊行至港鐵太子站的支持新屋嶺扣留中心被捕人士的遊行集會；警方及機場管理局嚴陣以待的新屋嶺扣留機場「和你塞4.0」，網民宣稱下午1時開始。 下午1時在中環遮打花園舉行的「抗議教育局辦事不力 ，任由政治走入校園」集會，是五個活動中，唯一獲警方發不反對通知書。因此，市民如參加另外四項活動，會有法侓風險。

有市民在網上號召，明天下午1時舉行第四次到香港國際機場作「交通壓力測試」，即所謂「和你塞4.0」。（連登圖片）

網民「和你塞4.0」或轉塞青衣

有網民再次網上號召，今日下午1時舉行第4次香港國際機場「交通壓力測試」，即所謂「和你塞4.0」，試圖堵塞來往機場的交通。

為防止示威者湧入機場，機管局於昨日（21日）下午6時許宣布，機場快線列車於上午9時起，只會行走香港站至機場站，中途不停九龍站和青衣站，以及機場島的博覽館站，直至全日服務結束爲止，而往市區的列車亦只停香港站。有網民表示，如明天警察佈防嚴密，未能阻塞機場交通，可能選擇「先堵塞青衣，再視乎情況轉戰商場。」

有網民號召明天到沙田新城市廣場及連城廣場進行「和你Shop」行動。（連登圖片）

網民號召影響港鐵新地商場營運

另有網民號召中午到沙田新城市廣場及連城廣場，進行「和你Shop」行動。發起行動的網民表示，連城廣場為港鐵商場，不滿港鐵多番批准警察在站內執法，又多次在遊行示威時暫停列車服務；新城市廣場則由新鴻基地產持有，該集團在7月14日的沙田遊行後，容許警察隨意進入商場執法。

為抗議港鐵及新鴻基地產，因此呼籲市民中午12時到新城市廣場和連城廣場組成人鏈，並進行大合唱，昐能堵塞商場主要通道和影響商戶生意，影響商場業主的租金收入。新地表示，商場一直以顧客、租戶職員的安全為首要考慮，會因應情況作出適切安排。

根據《警隊條例》，警方當有執法需要，可在無法庭手令下進入私人地方執法，不需獲業主批准。

下午則有「新屋嶺遊行集會」，先於1時在尖沙咀海旁集合，2時開始遊行至至太子地鐵站，表達對「新屋嶺事件」的關注及促請警方交待真相。網上有傳這場遊行取消，改於本周五（27日）晚在中環遮打花園集會。

從8月初開始，網上有人流傳被捕人士被帶到新屋嶺扣留中心時，受到警察無禮及暴力對待，甚至有傳女被捕者遭警察性侵。警方斥責有人匿名指控，促當事人正式提出投訴。

遮打花園集會抗議教育局任由政治走入校園

下午1時在中環遮打花園集會進行的集會，性質並非反修例或要求五大訴求，而是抗議教育局辦事不力 ，任由政治走入校園。集會獲警方發不反對通知書。由9月開始，中學生為反修例風波，多次發起罷課及人鏈活動，引起部分市民不滿。