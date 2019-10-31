【沙中線】中科潘焯鴻質疑調查委員會越權　擬眾籌申司法覆核

沙中線紅磡站自去年起被揭工程醜聞，政府遂成立獨立調查委員會徹查事件。委員會今年3月中發布的中期報告，當中裁決紅磡站結構工程達安全水平。 負責紅磡站落石屎工程的分判商中科興業董事總經理潘焯鴻質疑，委員會的裁決涉超越職權範圍。他表示，最快將於今晚發起眾籌活動，希望首輪籌得50萬港元，並於11月內入稟申請司法覆核。

沙中線紅磡站去年被揭有鋼筋被剪斷。（資料圖片）

根據沙中線調查委員會的職權範圍列明，委員會須就紅磡站擴建部分的連續牆及月台層板建造工程，調查紮鐵工程、引起公眾安方面的關注的任何其他工程事實及情況，以及查出上述工程是否按合約進行，倘沒有按照合約，便須找出箇中原因並跟進有否採取糾正措施。

潘焯鴻：工程是否安全非職權範圍

中科興業董事總經理潘焯鴻表示，調查委員會發布的中期報告，當中裁決紅磡站擴建部分的連續牆及月台層板建造工程達到安全水平，並不包括在職權範圍內，質疑委員會涉超越職權範圍，故將展開「四步曲」，第一步是最快在今晚內發起眾籌50萬元，冀在11月內入稟申請司法覆核。

特首去年成立獨立調查委員會，調查沙中線工程問題。（資料圖片）

而第二步曲是於12月1日起組成一個專業團隊，當中涉法律、工程管理及結構背景的專業人士，並會就沙中線工程問題草議一份民間調查報告，希望能趕在委員會明年3月提交最後報告前完成，且預料明年4月至6月期間，舉行研討會及集體討論民間報告內容，以及委員會職權範圍事宜。

第三步曲為根據委員會發出的最後報告內容，視乎有否再次違職權範圍或有任何錯誤內容需糾正時提出司法覆核，而最終一步曲則是成立「中科監察」的非政府組織，希望長期監察港鐵在沙中線工程事件上所涉及的民事及刑事責任，並會一直「追究到底」。

眾籌500萬 長期監察工程問題

潘焯鴻表示，以上四步曲均會以眾籌方式籌募資金，初步估計四步曲眾籌金額共500萬元，盼長期監察沙中線工程問題，讓大眾能深入了解箇中事件及來龍去脈。