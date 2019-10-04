【沙中線】港鐵專家指工人常辯稱：唔係我錯　不接受禮頓欠交表格

港鐵沙中線紅磡站工程被屢揭醜聞，聆訊今日（4日）繼續。港鐵委聘的獨立項目管理專家Steve Huyghe表示，根據合約要求，禮頓需填交檢查及測量申請表格（RISC Form），不接受他們以過於繁忙為理由，而沒有提交。他認為，禮頓應增撥資源，更優先完成RISC Form。他又稱，發現有「Not My Fault Rule」（「不是我犯錯」慣例）的問題，當出現問題然後向工程人員查詢時，都會辯解並非自己犯錯。

沙中線紅磡站工程被揭連串醜聞，獨立調查委員會聆訊今日續審。（資料圖片）

沙中線紅磡站南、北面連接隧道及列車停放處建造工程都出現RISC Form缺失的問題。Steve Huyghe表示，RISC Form的目的，就是記錄工程情況，避免之後出現問題需要重建，減低之後可能出現的成本。他指出，根據禮頓與港鐵的合約，禮頓在檢查工序後，需向港鐵提交RISC Form，然後港鐵亦會派員檢查及簽署，惟最終禮頓欠交大量表格，工程記錄以電話whatsapp等方式取代。

有多年工程經驗的Steve Huyghe表示，工程師一般並不喜歡做文書工作，惟合約規定禮頓需提交，並不接受禮頓以過於繁忙等原因而欠交，認為禮頓應將填交表格放於更優先的位置，並提供更多資源處理相關事宜，以確保工程質素，避免之後要補救。

Steve Huyghe稱，發現有「Not My Fault Rule」（「不是我犯錯」慣例）的問題，例如發現有螺絲帽與鋼筋錯配，再向相關人士查問時，工程人員總會話「唔係我嘅錯」。他又表示，在發現有螺絲帽未暴露於石屎外，以致無法扭入鋼筋時，工人一般會向管工上報，不會自作主張繼續工程，因為如無法通過檢查，就需要重做，甚至有機會被解僱。他續指，向相關工人、工程師查問有關問題時，對方就會回答「Not my fault、Not my job（唔係我嘅錯、唔係我工作範圍）」。