【沙中線】港鐵專家指工人常辯稱：唔係我錯　不接受禮頓欠交表格

港鐵沙中線紅磡站工程被屢揭醜聞,聆訊今日(4日)繼續。港鐵委聘的獨立項目管理專家Steve Huyghe表示,根據合約要求,禮頓需填交檢查及測量申請表格(RISC Form),不接受他們以過於繁忙為理由,而沒有提交。他認為,禮頓應增撥資源,更優先完成RISC Form。他又稱,發現有「Not My Fault Rule」(「不是我犯錯」慣例)的問題,當出現問題然後向工程人員查詢時,都會辯解並非自己犯錯。

沙中線紅磡站工程被揭連串醜聞,獨立調查委員會聆訊今日續審。(資料圖片)

沙中線紅磡站南、北面連接隧道及列車停放處建造工程都出現RISC Form缺失的問題。Steve Huyghe表示,RISC Form的目的,就是記錄工程情況,避免之後出現問題需要重建,減低之後可能出現的成本。他指出,根據禮頓與港鐵的合約,禮頓在檢查工序後,需向港鐵提交RISC Form,然後港鐵亦會派員檢查及簽署,惟最終禮頓欠交大量表格,工程記錄以電話whatsapp等方式取代。

有多年工程經驗的Steve Huyghe表示,工程師一般並不喜歡做文書工作,惟合約規定禮頓需提交,並不接受禮頓以過於繁忙等原因而欠交,認為禮頓應將填交表格放於更優先的位置,並提供更多資源處理相關事宜,以確保工程質素,避免之後要補救。

Steve Huyghe稱,發現有「Not My Fault Rule」(「不是我犯錯」慣例)的問題,例如發現有螺絲帽與鋼筋錯配,再向相關人士查問時,工程人員總會話「唔係我嘅錯」。他又表示,在發現有螺絲帽未暴露於石屎外,以致無法扭入鋼筋時,工人一般會向管工上報,不會自作主張繼續工程,因為如無法通過檢查,就需要重做,甚至有機會被解僱。他續指,向相關工人、工程師查問有關問題時,對方就會回答「Not my fault、Not my job(唔係我嘅錯、唔係我工作範圍)」。