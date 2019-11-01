一級歷史建築港大校長府　遭黑衣學生堵塞大閘兼外牆貼文宣

反修例風波持續近五個月仍未平息，約50名香港大學學生今日（11月1日）約中午時份於校長室樓層遞信及靜坐，要求與校長張翔對話，惟他今日並不在港，由副校長（教學）何立仁接信。靜坐結束後，有10多名穿黑衣學生再到香港大學校長寓所張貼文宣海報，又以雪糕筒、竹枝等雜物堵塞寓所大閘，且在地上噴上「張翔可恥、背棄學生」等塗鴉。 翻查資料，香港大學校長寓所於今年9月12日經古物諮詢委員會確定為一級歷史建築。港大建築保育學部主任李浩然解釋，校長寓所於1950年興建，為首棟大學校長的官邸，背後蕴含歷史、建築及社會價值，且建築物是純正摩登流線風格，此類型建築設計現時在香港經已寥寥可數。

10多名港大生今日（11月1日）下午2時許，以雜物堵塞香港大學校長寓所大閘，並以噴漆塗鴉。（黃偉倫攝）

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學生雪糕筒、竹枝及欄杆堵塞大閘

香港大學校長張翔今早向全校學生發電郵，期望本月舉行一場師生論壇。有10多名穿黑衣港大學生今日下午2時許於校長寓所門外，先在外牆上張貼印有港大校長張翔容貌的文宣海報，要求交代對話會詳情；另有人在地上塗鴉，寫上「張翔可恥、背棄學生」等字眼；亦有學生以雪糕筒、竹枝及欄杆等堵塞校長寓所外大閘，並放置了垃圾筒及小巴站牌。期間一直有保安及港大職員在場監察，至大約3時10分全數學生方步行離去。



清潔工人其後抵達現場並於下午大約4時半完成清理。記者現場所見，雖然大閘及外牆已沒有雜物及海報，亦未見建築物有任何受損，惟地上仍明顯留下塗鴉過後的痕跡，未能完全清理，其中一處原本被畫上一個紅心，現時仍殘留紅色的噴油。

10多名港大生今日（11月1日）下午2時許，以雜物堵塞香港大學校長寓所大閘，並以噴漆塗鴉。（黃偉倫攝）

港大保育學者：校長寓所三個原因列一級歷史建築

香港大學建築保育學部主任李浩然分析，香港大學校長寓所被評為一級歷史建築，基於歷史、建築美學及社會價值三方面標準決定。歷史價值方面，李浩然指校長寓所於1950年興建，是香港以來首間大學設有校長官邸。建築美學上沿用摩登流線風格設計，是30年代期期至50年代初期極為流行，現時同樣沿用此類型風格的建築物還有灣仔街市及中環街市，惟此類型建築物於香港已屬寥寥可數。

至於社會價值，李浩然則指過往公眾均認同香港大學校長地位祟高，寓所除供港大校長入住用途外，亦會最少每年一度邀請傳媒教職員到場聚餐，以及舉行聯誼會。

翻查資料，被評為一級歷史建築的港大校長寓所於1950年興建，現時屬私人擁有物業。（黃偉倫攝）

9月列一級歷史建築 須盡全力保存

根據古物諮詢委員的文件顯示，獨立歷史建築評審小組於今年9月12日確定，位於香港薄扶林大學道1號的香港大學校長寓所屬一級歷史建築，即具特別重要價值而可能的話，須盡一切努力予以保存的建築物。

翻查資料，被評為一級歷史建築的港大校長寓所於1950年興建，現時屬私人擁有物業，建築物屬第二代的校長寓所，位於旭龢道及大學道的交界處，為校園的最高點；現時除供港大校長入住用途外，亦不時會邀請傳媒教職員到場聚餐。