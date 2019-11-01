運輸署與港鐵完成檢討鐵路事故安排　增接駁巴士線及加一倍巴士

港鐵去年10月16日發生四線信號系統故障事故，引致交通大混亂。運輸及房屋局日前向立法會提交文件，指運輸署與港鐵近日完成檢討現行鐵路事故期間的應變安排。 措施包括日後倘在繁忙時間發生鐵路事故，將開辦額外免費接駁巴士線，以及加強接駁巴士調配，由以往安排約10輛可調派備用巴士增至約20輛，以加強疏導受影響的乘客及提升接駁巴士的運作效率，有排安排已於今年8月起生效。

運輸署與港鐵完成檢討現行鐵路事故的應變可排，指日後於繁忙時間發生鐵事故，將開額額外免費接駛巴士。（資料圖片）

運輸及房屋局日前就去年10月16日港鐵港島線、觀塘線、荃灣線以將軍澳線的信號系統故障事故，向立法會提交文件。文件提及，港鐵就事故成立的高級別檢討委員會已於去年12月19日向政府提交詳細報告，並解釋箇中事故因由及改善措施。惟運輸署與港鐵就現行鐵路事故再進行檢討應變安排，並完成相關檢討。



為減低鐵路事故對市民影響，日後倘在繁忙時間發生鐵路事故，引致服務嚴重延誤，或全線只能提供有限度列車服務，除現有免費接駁巴士外，港鐵將額外開辦免費接駁巴士線，並以點對點形式前往另一條提供正常服務鐵路線，當中包括設有較大型公共運輸交匯處的鐵路站。

另外，亦會加強接駁巴士調配，由原來約10輛增至約20輛。（資料圖片）

運輸署及港鐵公司亦分別與非專營巴士業界商討，落實由原本業界接獲港鐵通知後30至45分鐘內，連同港鐵可調派約10輛備用巴士增至約20輛，有關新增安排已納入各鐵路線應變計劃中，並於2019年8月生效。

另外，倘有大規模鐵路服務或公共交通受阻情況，運輸署緊急事故交通協調中心會持續加強與其他公共交通服務營辦商協調，在事故期間提供額外服務，並適時對外發布資訊。專營巴士公司亦會盡快安排外勤人員實地視察，適當加強巴士服務。

運房局又補充，接駁巴士服務始終是緊急輔助措施，整體運載能力有限，亦受路面交通狀況等因素影響，故未能代替正常鐵路服務。

而資訊發放安排方面，經檢討後港鐵將在公布資訊納內更多元化內容，以令乘客掌握車務情況。