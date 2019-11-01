【屯馬線】全線通車視乎紅磡站補救工程進度　料完成12個月後通車

沙中線紅磡站工程醜聞自去年起被揭發，導致原定今年中通車的大圍至紅磡段一直押後。政府早前宣布，率先爭取在明年首季啟用顯徑站、鑽石山站擴建部分及啟德站三個車站，並將整條由烏溪沙站至啟德站的鐵路稱為「屯馬線一期」。 運輸及房屋局、港鐵日前向立法會提交沙中線工程最新進展文件，提及屯馬線不同路段，包括西鐵線及馬鞍山線正進行綜合測試，以準備屯馬線分段通車。惟全線通車能否維持在2021年，則要視乎紅磡站擴建部分工程進度。

沙中線「紅磡至金鐘段」能否維持2021年通車目標，運房局表示要視乎紅磡站擴建部分工程進度。（資料圖片）

致力2021年過海段通車

港鐵表示，屯馬線一期通車，列車於早上繁忙時班次為約3.5分鐘一班，而往返大圍站至鑽石山站的乘車時間料可由17分鐘縮短至8分鐘。就屯馬線全線通車日期，港鐵表示要視乎紅磡站擴建工程部分及相連結構適當措施的實施情況，相關詳情有待落實及獲政審批，料完成有關適當措施後12個月通車。

運房局則指，沙中線「紅磡至金鐘段」能否維持2021年通車目標，將視乎紅磡站擴建部分工程進度，惟會致力在2021年完成餘下所有工程。

沙中線紅磡站北面、南面連接隧道及列車停放處缺失合共6成施工記錄「檢查及測量申請」。港鐵表示，已完成屯馬線其他五個車站，包括顯徑、鑽石山、啟德、宋皇臺及土瓜灣站關鍵文件記錄審核工作。（資料圖片）

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而沙中線紅磡站北面、南面連接隧道及列車停放處早前發現，缺失合共6成施工記錄「檢查及測量申請」（RISC Form），且沙中線沿線部分車站亦有類似情況。

港鐵表示，已完成屯馬線其他五個車站，包括顯徑、鑽石山、啟德、宋皇臺及土瓜灣站關鍵文件記錄審核工作，結果顯示超過9成與結構有關的RISC Form能在審核中呈示；另外亦有足夠照片記錄及工地日誌等佐證資料。運房局表示，港鐵已展開調查並提交補救措施，包括車站運作後將聘用獨立註冊結構工程師，定期巡查相關車站結構，以評估結構安全。

港鐵東鐵線紅磡站於9月17日發生列車出軌事故，港鐵現時須在晚間非服務時間進行調查及維修及保養等工作，路政署要求港鐵評估會否因此而影響沙中線工程。（資料圖片）

至於港鐵東鐵線紅磡站於9月17日發生列車出軌事故，運房局表示港鐵須在晚間非服務時間進行調查及加強維修保養工作，而晚間進行的東鐵線新信號系統行車測試工作亦須調整。路政署已要求港鐵，就上述安排會否對沙中線工程造成影響作出評估。

《香港01》早前報道，屯馬線一期於10月28日開始踏入試營運階段，包括逐步為鐵路列車服務與車站設施等不同系統進行運作測試，期間有關員工亦會進行實習，為通車作準備。而內部文件則暫定以1月5日通車為目標。